Бомжей предложили поселить в отелях на время самоизоляции

С идеей позволить бездомным жить в пустующих отелях выступила директор благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.

По словам представителя благотворительного фонда, раз туризма нет и хостелы пустуют, можно рассмотреть возможность отдать временно номера для бездомных. "В Европе бездомных расселяют в хостелы, датируют провисающий бизнес. Правительства выделяют деньги, чтобы хостелы переформатировались в места временного пребывания для таких граждан, - рассказала она с эфире одной из радиостанций. - В результате бездомные изолированы. Такими мерами можно предотвратить распространение заболевания,бездомные не станут переносчиками инфекции, у них будет еда и возможность получения медпомощи. Ведь сейчас они передвигаются по городу без ограничений, могут заразить других людей".

В фонде отметили, что благотворительные организации изменили работу с бездомными. На Комсомольский площади в Москве нуждающимся выдают еду и столовые приборы в индивидуальной упаковке. Требуют соблюдение дистанции в два метра. Волонтеры им помогающие используют средства защиты и регулярно дезинфицируют руки.