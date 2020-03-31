Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело...Stay tuned", - написал он.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.