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31.03.2020 01:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Соблюдай дистанцию

Сергей Петриков: Столичные медики живут как на войне
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)
За предыдущие сутки из 302 новых случаев заболевания, подтвержденных в стране, 212 зарегистрированы в столице. В целом же их число достигло уже 1226. А главное, косит коронавирус уже не только стариков, но и людей в расцвете сил.

Вот несколько цифр. Среди вновь заболевших 102, или почти половина, - в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и лишь 35 - старше 65 лет. Подтвержден коронавирус и у 17 детей. Причем протекает болезнь крайне тяжело. "Она не похожа на виды пневмонии, с которыми мы имели дело раньше - они поражали только одну долю легких, а новая инфекция поражает их целиком", - рассказал журналистам главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков. Эта клиника тоже подключилась к другим инфекционным больницам города в борьбу за спасение жизней москвичей, подхвативших вирус. "В Москве почти у 40% больных с коронавирусом тяжелое течение болезни, они находятся на искусственной вентиляции легких, и это люди младше 40 лет", - привел статистику Сергей Петриков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Напомню, в самом НИИ Склифосовского для борьбы с новым вирусом переоборудовали два кардиологических корпуса в инфекционный стационар. Пустых коек в нем сейчас нет, на лечении находятся 108 больных. Из них 51 с подтвержденным коронавирусом. Для сравнения, неделю назад пациентов с "короной" было 47. В реанимации с COVID-19 находятся шесть больных, три - на искусственной вентиляции легких.

Петриков целиком поддерживает меры по самоизоляции жителей, введенные властями Москвы и Подмосковья: "Чтобы эпидемия не распространялась, очень важно соблюдать карантин".

Он признался, что медики сейчас живут как на войне: продолжают спасать больных COVID-19, хотя каждый понимает, что может заразиться и погибнуть. Он призвал москвичей подумать о врачах и соблюдать режим самоизоляции: "Останьтесь дома, не выходите на улицу. Сейчас это важно как никогда. Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня работают на передовой".

В Москве почти у 40% больных с коронавирусом тяжелое течение болезни, они находятся на искусственной вентиляции легких и это люди младше 40 лет

"Мы дежурим сутки для вас - оставайтесь дома для нас", - с такими призывом медики со всей страны в субботу и воскресенье выкладывали фотографии в Интернет. Всего за пару дней флешмоб превратился во Всероссийскую акцию. В результате люди прислушались. В гардеробе москвичей наконец-таки появились защитные маски, а у кого-то даже латексных перчатки, но таких, увы, еще единицы.

Фото: AFP
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"Соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра между людьми нужно, потому что передача вируса на более близком расстоянии происходит гораздо быстрее, и выше риск заразиться", - напоминает Сергей Петриков простые правила новой жизни в Москве.

Всего в настоящее время для лечения больных с коронавирусом в городе подготовлены отделения восьми стационаров. Это медцентр в Коммунарке, городские инфекционные больницы N1 и 2, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другие. Впереди перепрофилирование еще ряда стационаров. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшее время больных смогут принять 5 тысяч коек.

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