Гуфа призвали привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

Новости

В Китае хотят заново "изобрести" интернет 18:54
Республика Крым отменила автобусы в Севастополь и Кубань 18:54
Новые мемы: Джон Уик, Терминатор и Рэмбо против коронавируса 18:50
Видео: как Москва переживает самоизоляцию 18:37
В Японии зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом за сутки 18:28
Президент Сербии из-за недомогания отменил обращение к нации 18:28
В КЧР из-за COVID-19 запрещены поездки на автобусах между городами 18:25
Губернатор Кубани ввел в крае жесткий карантин 18:25
Концерн PSA займется выпуском аппаратов ИВЛ 18:23
Немецкие зоопарки написали письмо Меркель с просьбой помочь 18:21
Троих жителей Удмуртии вылечили от коронавируса 18:15
В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников 18:15
Жена Игоря Николаева рассказала о его состоянии 18:13
Физики уточнили, на какое расстояние разлетаются микробы при чихании 18:12
Песков прокомментировал слова Трампа о помощи России США 18:11
Польский фермер нашел "величайшее сокровище" римского периода 18:08
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год 18:07
Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции 18:07
В Болгарии сумма штрафов за нарушение карантина превысила 750 тысяч евро 18:05
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью 18:00
Гуайдо вызвали на допрос по делу о попытке госпереворота в Венесуэле 17:59
Суд арестовал подозреваемого к подготовке теракта в Краснодаре 17:58
В Минске Парад Победы пройдет в вечернее время 17:55
Ученые МГУ ищут новое "оружие" против инфекций 17:54
Черчесов рассказал, почему Кокорин и Мамаев не заслужили вызова в сборную 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гуфа призвали привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

Текст: Владислав Куликов
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России Дмитрий Гулиев направил депутатский запрос в Главное управление МВД России по Московской области с просьбой проверить действия известного рэпера Гуфа.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Как сообщил Дмитрий Гулиев, на всероссийскую горячую линию по защите животных поступило масса звонков, сообщавших о том, что рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, выложил 30 марта в соцсети видео, в котором он натравил свою овчарку на двух собак. РИА Новости уточняют, что выгуливавший овчарку Долматов спустил ее на двух псов, одного из которых она покусала под одобрительные комментарии рэпера. А когда в кадре появились хозяева собак, Долматов упрекнул их за то, что они отпустили своих животных без поводков.

"Стараюсь как можно реже рассказывать здесь о работе нашей горячей линии по защите животных, потому что обращений каждый день приходит несколько десятков, выделить что-то бывает сложно, - рассказал Дмитрий Гулиев. - Но сегодня не такой день. Вчера наш телефон буквально разорвался от обращений по факту выходки Гуфа. Я говорю не только о самом поступке, но и о комментариях, которыми он это сопровождает. В нашем законодательстве и сложившейся практике пока что очень много изъянов в части привлечения к ответственности по 245 статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", но мы сделаем все, чтобы Гуф ответил за свое поведение. Направил депутатский запрос в УВД Московской области".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе