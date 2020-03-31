Гуфа призвали привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России Дмитрий Гулиев направил депутатский запрос в Главное управление МВД России по Московской области с просьбой проверить действия известного рэпера Гуфа.

Как сообщил Дмитрий Гулиев, на всероссийскую горячую линию по защите животных поступило масса звонков, сообщавших о том, что рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, выложил 30 марта в соцсети видео, в котором он натравил свою овчарку на двух собак. РИА Новости уточняют, что выгуливавший овчарку Долматов спустил ее на двух псов, одного из которых она покусала под одобрительные комментарии рэпера. А когда в кадре появились хозяева собак, Долматов упрекнул их за то, что они отпустили своих животных без поводков.

"Стараюсь как можно реже рассказывать здесь о работе нашей горячей линии по защите животных, потому что обращений каждый день приходит несколько десятков, выделить что-то бывает сложно, - рассказал Дмитрий Гулиев. - Но сегодня не такой день. Вчера наш телефон буквально разорвался от обращений по факту выходки Гуфа. Я говорю не только о самом поступке, но и о комментариях, которыми он это сопровождает. В нашем законодательстве и сложившейся практике пока что очень много изъянов в части привлечения к ответственности по 245 статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", но мы сделаем все, чтобы Гуф ответил за свое поведение. Направил депутатский запрос в УВД Московской области".