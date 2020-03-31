Онлайн курсы можно проводить и в условиях карантина. Вот только цены на них сейчас резко упали. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Вакцина есть?

Вместе с рекомендациями медиков ограничить личное общение коммуникации в регионах ожидаемо перетекли в онлайн. Туда же сразу перешел весь тот малый бизнес, который может предоставлять услуги в таком формате, более того, именно интернет-предложения стали сыпаться в мессенджеры потенциальных клиентов как из рога изобилия. Курсы турецкого языка за 25 процентов от прежней цены, мастер-классы по вышивке лентами, ирландскому кружеву и вязанию крючком почти бесплатно, новый цикл вебинаров о здоровом образе жизни весной - в подарок, и, конечно, тема коронавируса проникла и сюда. Врачи предлагают способы укрепить иммунитет и противостоять болезни, психологи, после новостей о дистанционном обучении и работе, - советы, как выжить дома, собравшись всей семьей, стилисты - как одеваться все это время.

Конечно, предложения сыпятся и от астрологов, биоэнергетиков и прочих специалистов: они предсказывают, когда пандемия пойдет на спад и какие знаки зодиака ожидает удача после этого.

Не дремлют и откровенные мошенники. Прокуратура Белгорода обнаружила два сайта с объявлениями о продаже вакцины против коронавируса. Любому здравомыслящему человеку его текст покажется странным: за без рубля десять тысяч благодетели предлагают привезти некую субстанцию из США. Колоть ничего не потребуется, эту смесь просто нужно разбавить кипяченой водой и выпить.

Черные маги, потомственные гадалки тоже стали активнее общаться с аудиторией: за тысячу рублей обещают и симптомы снять, и иммунитет укрепить, и "защиту поставить". А вот бизнесу, привыкшему работать только офлайн, лицом к лицу с клиентом, пришлось совсем плохо.

Цены на образовательные услуги действительно стали ниже в большинстве случаев. И те, кто их предлагает, объясняют все просто: такие скидки - инвестиции в репутацию. Сложное время закончится - клиенты останутся, а в лучшем случае приведут с собой друзей.

Двери закрываются

С конца прошлой недели, не дожидаясь федеральных выходных, в Курской и Липецкой областях решили ужесточить условия режима повышенной готовности. Главы этих регионов объявили о том, что до пятого апреля закрываются все торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, развлекательные центры, кафе, рестораны и ночные клубы, бани и сауны, фитнес-центры и спортивные секции.

Скидки сегодня - инвестиции в репутацию: сложное время закончится, а клиенты останутся

Курский губернатор Роман Старовойт назвал это решение далеко не случайным.

- Я проехал по городу, - заметил глава региона. - Люди гуляют, заходят в кафе как ни в чем не бывало. Поговорил и с предпринимателями. А они предлагают: вы зажмурьтесь, а мы поработаем.

Глава региона "жмуриться" отказался и призвал все контролирующие органы последовать его примеру.

Однако в большинстве своем в этих сферах работает малый бизнес. Неделя простоя для того же общепита - настоящий удар по финансам. Предприниматели, которые работают в отрасли спортивных услуг, расстроены.

- Мы с самого начала стали дезинфицировать все в зале - коврики, все приспособления, проветривали постоянно и мыли полы после каждого занятия, - рассказывает Елена, преподаватель и владелица одной из белгородских танцевальных студий. - И вот, нас все равно закрывают. Я не собираюсь ничего нарушать, потому что хочу одного - пусть это продлится как можно меньше. Посидим по домам какое-то время, зато этот вирус перестанет атаковать. Но все равно переживаю: даже если нас освободят от налоговых платежей и других взносов в пользу государства, аренду - а это самая весомая часть в моих расходах - никто не отменит. Хозяин здания спросит: "Где деньги, Лен?"

Вести тренировки в режиме видеотрансляции не каждому под силу, хотя это уже практикуется многими тренерами: есть техники, где преподавателю нужно наставлять ученика и чувствовать его нагрузки. Парикмахеры, косметологи, массажисты вообще работать "онлайн" не могут.

Чиновники уже заявили, что о решении проблем предпринимателей задумались, как только в стране появились первые заболевшие.

- Мы рассматриваем сейчас меры поддержки организаций сферы культуры, спорта, туризма, - отмечает глава Липецкой области Игорь Артамонов. - Возможно, введем налоговые послабления, ряд других приемлемых в данной ситуации решений. Без поддержки в этот трудный период мы никого не оставим.

До новых встреч

Уже понятно, что потери понесут и бюджеты регионов. Пока они не стали ощутимыми, в муниципалитетах стараются минимизировать убытки тех же МУП. Так, в Липецкой и Белгородской областях закрыты плавательные бассейны и ледовые арены: где-то чаши бассейнов уже пусты - воду слили, чтобы не тратить электричество и реагенты на ее постоянную очистку, а лед попросту разморозили. Когда вся эта инфраструктура заработает вновь, сегодня сказать сложно.

Вместе с тем главы регионов замечают: паниковать и унывать не стоит. Те предприятия, которые обеспечивают важной продукцией рынки, продолжат работать непрерывно. Губернаторы - все как один - заявляют, что посевная кампания, которая вместе с весенним теплом набрала обороты, будет проведена без сбоев, а целевые показатели нацпроектов, заявленные задолго до пандемии, достигаются.