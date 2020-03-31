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31.03.2020 20:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Когда гигиена станет нормой

Карантин приведет ретейлеров к запуску новых продуктов под своим брендом
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 68(8122)
Как нетипичное поведение покупателей в связи с распространением коронавируса повлияет на развитие торговых сетей, попытались спрогнозировать в российском отделении глобальной компании-измерителя Nielsen. Аналитики следят за динамикой продаж в магазинах крупнейших ретейлеров в РФ и сравнивают ситуацию с тем, что уже пережили в странах, где карантин ввели ранее.
Стрессовый опыт, пережитый продавцами и потребителями, поможет изменить отношение ритейлеров к санитарным нормам. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Стрессовый опыт, пережитый продавцами и потребителями, поможет изменить отношение ритейлеров к санитарным нормам. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Стрессовый опыт, пережитый продавцами и потребителями, поможет изменить отношение ритейлеров к санитарным нормам. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Не закупаться впрок

Итак, пик подготовки к непредсказуемым трудностям и изоляции дома пришелся на вторую неделю марта. Рост продаж ускорился в полтора раза, объем - оказался самым высоким в 2020 году (за исключением первой недели, куда попали дни новогодних закупок). По сравнению с аналогичным периодом 2019-го спрос в Центральной России в натуральном выражении вырос на 14,6 процента. В среднем, если сопоставлять еженедельную динамику продаж текущего и предыдущего года, средний прирост в 2020-м составлял около восьми процентов. В "Nielsen Россия" делают вывод, что дополнительную прибавку обеспечил как раз напугавший население коронавирус. В Москве же, где находится основной очаг распространения инфекции, продажи у ретейлеров и вовсе ускорились в несколько раз.

Фото: iStock
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"Товары длительного хранения "для карантина" вновь оказались среди лидеров, а возглавили список наиболее покупаемых продуктов гречка, рис и сахар: в натуральном выражении продажи гречки на 11-й неделе года выросли на 66 процентов, риса - на 64, сахара - на 56", - подсчитали аналитики компании, собрав данные по регионам.

Что характерно, потребители расширили свою стандартную корзину и стали вместе с товарами первой необходимости приобретать множество сопутствующих - опасаясь того, что в ближайшем будущем возможность совершать покупки и питаться как обычно окажется ограничена, резюмировал директор по работе с ретейлерами Константин Локтев.

Власти регионов всеми силами убеждают жителей в том, что запасать продукты впрок нет смысла. В Брянской области, по данным управления потребительского рынка и услуг, продажи продуктов первой необходимости идут в штатном режиме. В большинстве торговых сетей - со скидками. Особое волнение в преддверии лета вызывал у людей сахар. Ретейлеры закупили его побольше и уверяют, что оснований для подорожания этого продукта нет.

Брянский губернатор Александр Богомаз напомнил, что в России наблюдается перепроизводство сахара. В сезоне 2019/2020 в стране выпустили 7,55 миллиона тонн, на трех сахзаводах области до сих пор продолжается переработка сырья. Товарные запасы сахара в РФ на начало марта оценивались в 5,7 миллиона тонн. Если учесть текущий объем потребления, этого достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. Нет причин ожидать нехватки и других основных продуктов, в частности зерна и мяса. На Брянщине увеличиваются посевы пшеницы, ржи, кукурузы на зерно. Поэтому запасать продукты питания впрок нет смысла, заверил глава региона.

Ретейлеры в России перешли на особый режим безопасности

Тамбовская область при необходимости готова утроить производство хлебобулочных изделий (муки достаточно). Сахара здесь делают в десять раз больше, чем нужно для внутреннего потребления, растительного масла - в пять. "Кормят" соседей мясом птицы и свининой.

Подумать о новинках

Производители и ретейлеры FMCG (товаров повседневного спроса) не могли не заметить, что в европейских странах период ажиотажного спроса продлился около месяца, после чего продажи резко пошли на спад. В Московском регионе этот рубеж также перейден, а вот подразделениям в регионах требуется уделить особое внимание.

Усиленное внимание населения к вопросам здоровья и гигиены может стать для ряда производителей конкурентным преимуществом

"Длинное логистическое плечо, относительно хуже развитый рынок онлайн-доставки и меньшая гибкость покупателей в области расширения бюджетов на FMCG могут оказать дополнительное давление на бизнес", - предупреждают в "Nielsen Россия".

Впрочем, в ЦФО трудности с логистикой значительно слабее, чем в более отдаленных частях страны. Распределительный центр "Магнита", обслуживающий около 600 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях, специально пригласил журналистов, чтобы показать, что одиннадцатиметровые стеллажи склада заполнены продуктами. Директор логистического центра Дмитрий Довбыш пояснил, что в новых условиях пришлось увеличить вход товара и запасы. Продовольствия хватит на два месяца, консервов - на три, средств бытовой химии - на четыре.

Фото: РИА Новости
Москвичи стали заказывать продукты онлайн в полтора раза чаще

Новые покупательские привычки дали толчок производителям в смежных с "карантинными" категориях товаров. Как и предрекали эксперты, за ростом спроса на мыло подскочил и интерес к кремам для рук и тела, поскольку "продезинфицированные" граждане стали страдать от сухости кожи. В натуральном выражении продажи в этой категории в феврале и начале марта снижались, а с девятого по пятнадцатое марта уже показали скромный рост.

Усиленное внимание населения к вопросам здоровья и гигиены может стать для ряда производителей дополнительным конкурентным преимуществом. Основываясь на опыте Китая, в Nielsen полагают, что людей будут больше привлекать товары со "здоровыми" и "безопасными" маркировками, что особенно релевантно для "осторожных покупателей".

"Сегодняшний день - та поворотная точка, где важно задуматься о запуске инноваций, ведь именно они позволят сгладить спад спроса, который для "ажиотажных" категорий неизбежно последует. Перед запуском новых продуктов важно протестировать их эффективность на российском рынке - то, что находит отклик потребителей в Китае или Европе, может не совпадать с тем, что хочет и ждет потребитель в РФ", - подчеркнули в компании.

Опрос ВЦИОМ показал снижение ажиотажного спроса в магазинах

Здесь предвидят хорошие условия для развития так называемых собственных торговых марок (СТМ), которые имеются у крупных ретейлеров в основных товарных категориях. Толчок к развитию дает не только ситуация вокруг COVID-19, но и девальвация рубля. "Предыдущее снижение курса валют уже приводило к росту интереса к сегменту СТМ, и тогда ретейлерам удалось привлечь покупателей за счет повышения качества производимых товаров. Этот опыт может вновь оказаться актуальным из-за текущего снижения покупательной способности россиян. Особенное развитие возможно в категориях, изначально более эластичных для частных марок, где доля СТМ и сегодня высока. Это влажные салфетки, туалетная бумага, мыло", - пояснили в Nielsen.

Надежда на Сеть

Оценив ситуацию в разных странах мира, компания выделила шесть ступеней трансформации покупательского спроса. На первом этапе в почете лекарства и товары для личной гигиены. На втором - медицинские маски. Субъекты РФ находятся на третьем-четвертом этапе: вырос средний чек в продуктовых магазинах, где-то временно опустели полки, а где-то ажиотаж уже спал и количество офлайновых покупателей резко упало. Зато начало нарастать число онлайн-заказов. На шестом этапе, по мнению экспертов, в целом произойдет возврат к привычной жизни. Однако пережитый и потребителями, и бизнесом стрессовый опыт приведет к изменениям в логистике, закрепит более жесткие санитарные требования. И, конечно, выведет на новые рубежи интернет-торговлю.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Число заказов продуктов питания в интернете выросло вчетверо

С началом покупательского ажиотажа рост онлайн-продаж FMCG увеличивался темпами, значительно опережающими среднегодовые (около 50 процентов в год). Игроки рынка ощутили трудности с доставкой, интервалы которой могут достигать двух недель.

По данным "Nielsen Россия", с девятого по 15 марта онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 81 процент. Помимо товаров для "карантина", наиболее востребованы оказались супы быстрого приготовления (прирост - 271 процент), туалетная бумага (185 процентов), чистящие средства для дома, каши, соусы, ультрапастеризованное молоко и вода. Рекордсменом онлайн-продаж стали макаронные изделия, где рост в натуральном выражении составил 273 процента к аналогичной неделе прошлого года.

Похожее происходит и в других странах, которые затронула эпидемия, хотя доля онлайн-сегмента на рынке FMCG там в принципе больше, чем в России, отметил Константин Локтев. Очевидно, что свою лепту внесли покупатели, у которых еще не было опыта приобретения таких продуктов онлайн. В том числе - пожилые. Теперь задача бизнеса - закрепить связи с новичками, чтобы те продолжили совершать хотя бы часть покупок в интернете и после возвращения к нормальной жизни. Для расширения своей аудитории онлайн-ретейлеры могут предложить бесплатную доставку заказа и дополнительную помощь тем, кто приобретает FMCG-товары через интернет впервые. Конечно, важную роль будет играть и свежесть продуктов.

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