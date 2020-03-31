Малый и средний бизнес, из-за распространения коронавируса теряющий клиентов, доходы и даже в некоторых случаях оказавшийся на грани закрытия, по мнению предпринимателей, сейчас могут спасти только экстренные меры поддержки. В числе которых - признание происходящего форс-мажором, освобождение от уплаты налогов и мораторий на контрольно-надзорную деятельность.

Еще недавно здесь было не протолкнуться от посетителей. Сегодня музеи закрыты, а турфирмы подсчитывают убытки. Фото: Ирина Штольба

Гостиницы и кафе - пустые

- Ситуация очень непростая, - признает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. - Большинство предпринимателей создавали бизнес годами и с большим трудом. У нас, как и по всему миру, в первую очередь пострадали структуры, занятые в турбизнесе и сопутствующих сферах, - турагентства, транспортные компании, отели, рестораны, общепит. Не лучше обстоят дела и у тех, кто занят в сфере торговли, спорта, допобразования. Аналогичная ситуация в промышленном секторе: обрываются годами устоявшиеся цепочки производственных связей, начинаются перебои с доставкой комплектующих и запчастей. Особенно это актуально для тех, кто работал с Китаем, Южной Кореей и странами Европы. Ряд бизнесменов в открытую заявляют, что, если это продлится еще хотя бы месяц, их затраты превысят доходы и им просто нечем будет платить зарплату сотрудникам.

Губернатору области и в аппарат регионального бизнес-омбудсмена обращения от коммерсантов сегодня приходят пачками. Причем люди прямо называют происходящее "беспрецедентным кризисом".

- В Ярославле в первые две декады марта загрузка номерного фонда гостиниц в сетевом сегменте снизилась до менее чем 10 процентов, а оборот предприятий питания упал более чем в три раза, - говорит председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Александр Седухин.

По его словам, гостиницы и рестораны вынуждены переходить в режим экономии и полной консервации объектов, из-за чего сокращается рабочее время и, как следствие, - оплата труда персонала. Кроме того, происходит массовый отказ от оплаты выставленных счетов из-за невозможности проведения конференций, симпозиумов, корпоративных мероприятий и так далее.

Представители Ассоциации кулинаров Ярославской области, в свою очередь, опасаются, что "индустрия гостеприимства находится на грани веерного массового банкротства", потому что модель этого бизнеса построена на оборотных средствах. Между тем выручка организаций общественного питания уже в феврале резко упала и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев поставит бизнес под угрозу закрытия и приведет к увольнению больше ста тысяч работников отрасли. Осложняет ситуацию и то обстоятельство, что почти 90 процентов компаний ресторанного бизнеса - это малые предприятия, и в большинстве случаев основные помещения объектов общепита находятся в пользовании на условиях долгосрочной аренды. А чем ее платить?

У нас, как и по всему миру, в первую очередь пострадали структуры, занятые в турбизнесе и сопутствующих сферах, - турагентства, транспортные компании, отели, рестораны

Впрочем, трудности сегодня испытывают многие сферы "малой" экономики. Да и большой тоже. Как невесело шутят предприниматели, под ударом оказались все отрасли, "за исключением продаж гречи и туалетной бумаги, всяких БАДов и прочей "успокоительной пищи".

Нужна реальная поддержка

- Кроме общепита, есть еще тысячи МП, которые производят продукцию на импортном сырье. Сейчас, при таком курсе (рубля), почти все прекратили закупки и работают на остатках. В дальнейшем их ждет остановка, и тысячи людей останутся без работы. Нужна реальная поддержка малому и среднему бизнесу. В противном случае безработица будет колоссальная, - делает неутешительный прогноз на странице ярославского бизнес-омбудсмена в соцсети пользователь Лариса Новикова.

Для минимизации рисков и стабилизации ситуации Общественный совет при ярославском департаменте туризма совместно с региональными отделениями российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров России, например, попросили областные власти официально признать распространение коронавируса на территории региона обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). Потому что только в этом случае бизнесмены смогут вести переговоры с арендодателями о предоставлении на время эпидемии арендных каникул. Да, федеральное правительство уже анонсировало ряд мер по поддержке бизнеса, в числе которых - отсрочка арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Только таких предпринимателей, по данным аппарата ярославского бизнес-омбудсмена, в регионе всего около 10 процентов. Все остальные арендуют помещения у частников, а у них свои проблемы и резоны.

Представители индустрии общепита и гостеприимства попросили ввести каникулы на оплату коммунальных услуг

Кроме того, представители ярославской индустрии общепита и гостеприимства, направившие несколько коллективных писем губернатору и омбудсмену, предложили освободить предприятия от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц, а также страховых взносов с выплат сотрудникам на срок до 120 дней с даты отмены ограничений. Попросили ввести каникулы на оплату коммунальных услуг, отменить в этом году плату за размещение на улицах летних кафе, веранд и террас и до конца года ввести мораторий на контрольно-надзорную деятельность, в том числе отменить плановые и внеплановые проверки, а также все виды спецпроверок, кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

Меньше налогов и проверок

Предложения бизнеса в Ярославской областной думе рассмотрела рабочая группа по налогообложению при Координационном совете по малому и среднему предпринимательству, поддержав большинство из них. В частности, по словам директора областного департамента инвестиций Дмитрия Глушкова, власти региона считают необходимым снизить ставку налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, освободить бизнес в этом году от уплаты налога на имущество и транспортного налога, ввести мораторий на региональные проверки, снизить арендные платежи за пользование государственным имуществом в 2020 году, приостановить процедуры банкротства, направить предложения в правительство РФ по исключению обязанности уплачивать НДС с аванса на весь 2020 год и т. д. Правда, о форс-мажоре речи пока нет.

Сообщается, что рабочая группа изучит все поступившие от бизнеса предложения и вернется к их рассмотрению в ближайшее время.

- По итогам будет доработан перечень отраслей экономики, которым необходимо оказать поддержку, приняты решения в части корректировки регионального законодательства и вынесены предложения в адрес правительства Российской Федерации, - отметили члены рабочей группы.

Комментарий

Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

- Наш аппарат направил письмо в адрес председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко с просьбой в срочном порядке дополнить региональное постановление "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" положением, устанавливающим, что распространение коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Органы власти всю тяжесть положения бизнеса тоже осознают. Поэтому уже разработан перечень первоочередных мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска. Согласован список отраслей, которые в этой поддержке наиболее нуждаются. Все понимают, что действовать надо оперативно, однако сейчас нужна трезвая голова и тщательный анализ возможностей бюджетов всех уровней - смогут ли они справиться с дополнительной финансовой нагрузкой.

А как у соседей

25 марта на заседании правительства Тверской области утверждены меры поддержки местных предприятий. Они сформированы с учетом предложений представителей бизнеса, которые обращались на областную горячую линию: 8-800-200-11-69. Одна из мер - создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализован региональный Фонд содействия кредитованию МСП для предоставления займов. Малый и средний бизнес получит шестимесячную отсрочку на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до пяти лет. Также предусмотрено снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для предприятий, оказавшихся в зоне риска. Кроме того, в регионе тоже введен мораторий на проверки, а также рекомендовано не отключать производства от сетей электро- и газоснабжения при трудностях с оплатой.