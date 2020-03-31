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31.03.2020 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московским судам разрешили продлевать аресты без участия обвиняемых

Текст: Иван Егоров
Столичные суды могут рассматривать ходатайства следствия о продлении меры пресечения обвиняемым в СИЗО без их присутствия в зале суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова, согласно части 13 статьи 109 УПК РФ, рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением обстоятельств, исключающих возможность его доставления в суд. По словам Солоповой, в данном случае это связано с эпидемиологической обстановкой в Москве. Однако официальный представитель Мосгорсуда подчеркнула, что даже в этих условиях участие защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По данным "РГ" аналогичные меры введены и в судах Московской области, где из-за коронавируса в суды перестали доставлять находящихся под арестом в СИЗО для решения вопроса о продлении меры пресечения.

Как сообщали ранее в пресс-службе ФСИН России, новых заключенных под стражу будут отправлять только в СИЗО-7, вывоз заключенных в суды и на следственные действия приостановлен, введен запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен прием посылок и передач.

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