Москвичей призвали не сдавать в аренду собак для выхода из дома

Депутат Мосгордумы Александр Козлов призвал жителей столицы не сдавать своих собак в аренду на время самоизоляции, сообщает агентство "Москва".

В соцсетях уже появились объявления с предложением взять собаку напрокат. Так москвичи предлагают обойти правила самоизоляции, поскольку выгуливать питомцев в 100 метрах от своего дома не запрещено.

"Такая предприимчивость некоторых граждан вызывает вопросы, - сказал депутат. - К сожалению, всегда есть индивидуумы, которые пытаются нажиться на какой-либо сложной ситуации". Козлов советует отказаться от дурной затеи и задуматься о безопасности своих близких.

По мнению депутата, предложения об аренде можно расценивать как незаконную предпринимательскую деятельность и жестокое обращение с животными. Собака - не игрушка, подчеркнул он.