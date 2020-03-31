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31.03.2020 01:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сам себе режиссер

Москвичей устраивает удаленная работа
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)
Коронавирус вынудил работодателей отправить сотрудников на удаленную работу. Некоторым компаниям из-за этого пришлось полностью перестроить свою жизнь и, наконец, освоить современные технологии. Офисные клерки затею оценили - опрос Mail.ru Group это подтверждает. Плюсы в "удаленке" видят и опрошенные "РГ" эксперты.
Трудиться можно хоть полулежа. Начальник-то не видит. Правда, чрезмерный комфорт работе может и навредить. Фото: РИА Новости Трудиться можно хоть полулежа. Начальник-то не видит. Правда, чрезмерный комфорт работе может и навредить. Фото: РИА Новости
Трудиться можно хоть полулежа. Начальник-то не видит. Правда, чрезмерный комфорт работе может и навредить. Фото: РИА Новости

Новому формату работы, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Mail.ru Group, рады 60% москвичей, занятые в компаниях малого и среднего бизнеса. И этому есть объяснения. Во-первых, не нужно тратить время на дорогу - это, по мнению горожан, главное преимущество "удаленки". Ведь у кого-то путь от двери до двери занимает до двух часов. Во-вторых, можно управлять своим графиком - здесь ты сам себе режиссер. Плюс ко всему на пустые разговоры не отвлекают коллеги. В то же время нехватку общения и концентрации москвичи причисляют к минусам домашнего офиса.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Как в регионах происходит перевод сотрудников на удаленку

Примерно то же самое отмечают и руководители компаний, опрошенные "РГ". По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, люди в первую очередь экономят на проезде, бензине и обедах - кафе заменяет домашняя кухня. Работать из дома комфортно и психологически. "Никуда не опоздаешь, снимается вопрос больничного, если заболел ребенок. Переживать и отпрашиваться с работы не нужно, - говорит он. - Но есть и минусы: далеко не все работники организованны, а кто-то вообще воспринимает удаленную работу как неформальный отпуск".

Тем не менее от "удаленки", считает Шерман, выигрывают и сами работодатели. По его словам, сокращаются издержки на содержание офиса, приобретение техники. "Однако я не вижу предпосылок для того, чтобы в обычных условиях "удаленка" стала нормой, - отмечает эксперт. - Сложно контролировать сотрудников, понимать, кто и чем занимается, много времени уходит на общение онлайн. К тому же работать из дома психологически не всем комфортно, нужно обязательно менять обстановку".

А вот компания сервисного дизайна AIC перешла всем офисом на "удаленку". В клиентах - крупные организации, многие из которых привыкли иметь дело с бумажными документами. Но коронавирус изменил правила игры. Арт-директор компании Кирилл Москвич видит в новых условиях только плюсы. "Обычно около половины наших сотрудников тратят около часа на утренние сборы, - объясняет он. - Удаленная же работа позволяет оставаться в пижаме, лишь иногда соблюдая "верхний" дресс-код для видеоконференций". По его словам, контролировать своих подчиненных можно и на расстоянии. В этом помогают разные программы. "В нашей сфере полно инструментов для "удаленки". Лично я иногда слежу, двигается ли курсор дизайнера в рабочем проекте", - рассказал Кирилл. С тем, что современные технологии сильно упрощают деловое общение и работу, согласна и управляющий партнер консалтинговой компании Loio&Fin Валерия Панасенко. "Но в текущих условиях они отнимают больше времени, - уверена она. - Все-таки с коллегами проще решить вопрос в соседнем кабинете".

В Петербурге телеведущие ушли на удаленку и стали вести эфир из дома

IT-компанию "Рексофт" новыми реалиями не удивишь - в силу специфики часть сотрудников всегда находится в офисе, а остальные на "удаленке". Но из-за коронавируса, говорит директор департамента разработки программного обеспечения Николай Сокорнов, пришлось впервые выбрать второй путь, отправив на домашнюю работу 400 человек.

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