Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое

В метро столицы снизили аренду для предпринимателей, арендующих объекты торговли и сервиса. Об этом сообщает пресс-служба дептранса Москвы.

Речь идет о размещении объектов торговли и сервиса в подуличных переходах и вестибюлях. Снижение платы за право торговли станет поддержкой предпринимателей на период режима повышенной готовности. Снижение платы за право торговли на территории московского метро составит 50 процентов.

Напомним, что сейчас в столице торговать разрешено только продуктовым магазинам и аптекам. Остальные виды торговли в городе закрыты.