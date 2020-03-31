Почему антисептики в столице стоят как хорошее вино?

В нашей аптеке (пока можно ходить только туда и в "Продукты") - новый ходовой товар. Антибактериальная жидкость для рук, или по-простому "антисептик", встала на видном месте. Емкость в 50 граммов производитель оценил в 355 рублей. Вполне сопоставимо со стоимостью элитного вина в гипермаркете по соседству. Как убедился корреспондент "РГ", изучив рынок, это в наше ажиотажное время еще далеко не пиковая цена.

Мыть руки с антисептиком необходимо не менее 30 секунд. Нужно обработать не только ладони, но и пространство у ногтей. Руки должны высохнуть сами. Фото: GettyImages

Основу содержимого флакона составляет этиловый спирт. Ожидаемо. До начала антивирусного ажиотажа этот омыватель также широко продавался в аптеках и гипермаркетах. Его покупали в основном для поездок на природу, когда не всегда бывает возможность помыть руки. Последняя стоимость этой антибактериальной жидкости, зафиксированная в одном из крупных интернет-магазинов, составила 167 рублей. В дальнейшем из онлайн-продажи он практически исчез, зато в аптеках появился уже существенно дороже.

Но самый ли большой ценник мы увидели в окрестной аптеке? На ozon.ru в числе популярнейших товаров значился антибактериальный и антивирусный спрей для рук, литр которого стоит 2500 рублей! Многие покупатели отмечают, что цена просто безумная, особенно для такого ажиотажного времени. Но клиенты все равно находятся. Причем есть и такие, кто не спит ночью. Если заказать после заката, то доставка будет быстрее, рассказывают опытные Ozonовцы. Они же заметили еще один любопытный факт. Еще до введения ограничительных санитарных мер стоимость литрового флакона составляла всего 1499 рублей. Всего семь тревожных дней - и уже тысячная прибавка. За карантин семья запросто "напшикает" на руки кругленькую сумму.

"А что поделаешь, - говорит официальный представитель компании-производителя. - Цена нашего продукта прямо пропорциональна стоимости изопропилового спирта. Это вещество составляет 75 процентов в составе нашего продукта. Зато мы не занижаем его объем".

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Но стоит ли тратить такие деньги, если мы с вами - в вынужденной изоляции? Не забываем, что кроме продуктовых магазинов нам разрешено посещать и ближайшие аптеки. И необязательно выбирать что-то с витрины - там расположено только то, что провизорам выгоднее продать. Попробуйте спросить спиртовые антисептические салфетки, которые обычно используются для инъекций. Как убедился корреспондент "РГ", они есть практически в каждом фармацевтическом отделе. Правда, не все салфетки удобные. Чтобы протирать руки, идеально подойдет размер 11 на 12 сантиметров. Эти пропитанные спиртом квадраты обойдутся в среднем в 400 рублей за 100 штук. При домашнем режиме этого хватит надолго.

Между тем москвичи уже задумались о самодельных антисептиках. В местном магазине у подъезда встретил знакомую старушку, которая вышла за парой бутылок водки. "Смешаю с хлоргексидином - вот тебе и протирка", - молвила соседка. Хлоргексидин, кстати, ее родственники (как они сами признались) купили по случаю в секс-шопе еще до тотального закрытия магазинов не первой необходимости.

И кстати, наши самоделкины не далеки от абсолютной истины. В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения спирт - один из главных ингредиентов идеального ручного антисептика. В рецепт входит этанол, 3-процентная перекись водорода и глицерин в соотношении 20:3:1. Так что в перечень занятий в эпоху домашнего карантина вполне можно добавить и семейное создание антисептика.

Те, кто уже пробовал готовить домашний антисептик, рассказывают в соцсетях, что он получается довольно жидким. И расход его слишком большой. Чтобы экономить жизненно важное средство, мастера рекомендуют использовать пульверизаторы. В то же время на ряде интернет-форумов рекомендуют с антисептиками "не париться" и просто протирать руки водкой. Или даже виски (магазинные цены на антисептики вынуждают). Однако эксперты ВОЗ уверяют - не поможет. Очень важно использовать именно концентрированный, а не разбавленный спирт. Причем даже в приготовленном по всем правилам растворе могут сохраняться споры микроорганизмов. Поэтому, если уж антисептик изготовили сами, поставьте его на трехдневный карантин. Быть в тренде нужно до конца.