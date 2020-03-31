Одноразовые защитные медицинские маски - сегодня востребованный и, увы, пока дефицитный товар. Те компании, которые изготавливали их ранее, существенно увеличили объемы. Для многих предприятий это новый вид продукции: они экстренно осваивают его и проходят соответствующую сертификацию.

Фабрика в Калуге задействовала для пошива масок все свое производство. Фото: Пресс-служба правительства Калужской области

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В Тверской области работают два предприятия группы компаний "Гекса", выпускающие одноразовую медицинскую одежду, постельное белье, медицинские маски, а также высокотехнологичные композитные нетканые материалы для изготовления хирургических комплектов. Одно находится в Торопецком районе, второе - в Нелидовском городском округе.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, на торопецком предприятии, открытом в 2018 году и работающем в круглосуточном режиме, ежедневно производится более 280 тысяч штук медицинских масок, то есть больше восьми миллионов штук в месяц. Они направляются в учреждения здравоохранения по всей стране.

Общая сумма инвестиций в этот проект составила более 768 миллионов рублей, из них 300 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Благодаря этой поддержке предприятие смогло нарастить объемы выпуска медицинской продукции, и сегодня оно обеспечивает больше 25 процентов общей потребности в ней лечебных учреждений России.

Нелидовское предприятие открыто в 2019 году. Там было создано 30 рабочих мест. По информации тверского облправительства, недавно на предприятии принято решение об увеличении штата сотрудников и выводе филиала на круглосуточный режим работы для обеспечения непрерывного выпуска медицинских изделий.

Кроме того, увеличивает объемы производства медицинских масок фабрика имени Горького в Кимрах. Выпускаемые здесь маски предназначены для защиты органов дыхания и кожных покровов, причем изделия можно подогнать под любую форму лица. Также специалисты фабрики сейчас работают над освоением новых моделей респираторов.

В тверском облправительстве сообщают, что на предприятии в Кимрах принято решение о расширении штата сотрудников. На фабрику требуются сборщики деталей изделий и операторы швейного оборудования. Соискателей обещают обучить прямо на производстве.

В Ивановской области решение об увеличении производства медицинских масок приняло предприятие "Ньюфарм", которое специализируется на производстве медицинских перевязочных средств из марли и нетканых материалов.

Как сообщает правительство региона, в условиях растущего спроса предприятие перешло на работу в круглосуточном режиме, без выходных дней.

- Вышли на отечественного производителя и в марте закупили достаточное количество сырья - фильтрующего слоя для масок. Верхний и нижний слой без проблем поставляет ивановская компания, - отметил генеральный директор производства Михаил Беляев.

Не до люксовых обновок

Калужские предприятия легкой промышленности также откликнулись на призыв властей организовать выпуск индивидуальных средств защиты.

Швейная фабрика с мировым именем перешла к маскам от пошива изделий класса люкс и спортивной одежды

Так, швейная фабрика с мировым именем "Мануфактуры Боско" перешла от пошива изделий класса люкс и спортивной одежды, в том числе для сборных команд, на производство марлевых медицинских масок. Компания даже выпустила забавный видеоролик по этому поводу. В нем председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi: - "Мануфактуры Боско" - Михаил Куснирович в цеху калужского завода на игрушечной швейной машинке шьет марлевую маску. При этом он говорит, что фабрика в Калуге будет производить "миллионы масок для общего блага". Действительно, на выпуск масок перевели все производство, отложив на время заказы основной продукции - спортивной одежды. Об этом рассказал врио губернатора Владислав Шапша на своей страничке в соцсети, побывавший на фабрике.

Технологи фабрики постарались задействовать в процессе пошива инновационное оборудование. В частности, используют аппараты-автоматы, позволяющие сократить некоторые операции в девять раз, столы автораскладок.

Уже в первый день было произведено восемь тысяч масок, во второй - тринадцать, в третий - двадцать тысяч. В ближайшие дни здесь намерены выйти на 30 тысяч единиц в день. Отгрузка продукции идет в ежедневном режиме. Работает фабрика в рамках договора с минпромторгом. Многоразовые медицинские маски отправляют в аптечные сети по всей России. А первую партию "медицинских масок от Bosco" получили калужские аптеки и больницы.

Начала пошив медицинских масок и компания "Каро", где также шьют брендовую и спортивную одежду. Только за первый день здесь было изготовлено три тысячи масок. К концу недели предприятие вышло на объем производства в двадцать тысяч масок в сутки.

Начали с себя

На обнинском текстильном заводе, специализирующемся на разнообразном домашнем текстиле, защитные одноразовые и многоразовые маски сначала начали делать для защиты собственных сотрудников. Потом соседние предприятия попросили пошить партии масок и для них. Затем и городская клиническая больница обратилась с той же просьбой. На заводе побывал и врио губернатора Владислав Шапша, рассказавший о том, как швейники обнинского текстильного завода помогают бороться с коронавирусом.

- Нашими специалистами была разработана стратегия, мы ее начали внедрять. Подготовили средства индивидуальной защиты для внутреннего потребления, предложили их нашим партнерам для их внутреннего потребления. И благодаря "сарафанному радио" предприятия со всей России начали размещать у нас заказы, - пояснил генеральный директор предприятия Евгений Махтей.

Здесь закуплено новое оборудование, которое позволит изготавливать маски на одном конвейере, без смены станков.

Помимо этого, в Калужской области начали шить спецодежду для защиты медиков. По словам замгубернатора Константина Горобцова, два предприятия - в Козельском и Сухиничском районах - переориентировали на производство противочумных халатов и костюмов.

- Выходят на проектную мощность - несколько сотен костюмов в день. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребности инфекционной больницы, обсервации в Людинове и части медицинских учреждений. За неделю мы планируем полностью снабдить наших медиков индивидуальной защитой, - сообщил Горобцов.

Сегодня калужские фабрики ежедневно производят около пятидесяти тысяч медицинских масок в сутки, и объемы производства наращиваются. Одна из компаний на территории области заявила о готовности перейти на производство дезинфицирующих жидкостей.

Руки помнят

В Костроме выпуск многоразовых медицинских масок начался на базе областной аптечной базы. Предприятие прошло экстренную сертификацию и начало восполнять острый дефицит индивидуальных средств защиты.

Как сообщили в администрации региона, областная аптечная база оперативно решила вопрос по сертификации и нашла подрядчика, который приступил к производству масок. На первом этапе в аптеки должно поступить полмиллиона изделий.

- Подрядчик отложил свои заказы, чтобы в первую очередь отшивать наши маски. Первичный подряд на 500 тысяч масок. Они будут в ближайшее время. Всем жителям Костромской области масок хватит. Мы готовы увеличивать их производство, если это будет необходимо, - рассказала директор Костромской областной аптечной базы Ольга Шульга.

При необходимости производитель готов пошить до миллиона масок многоразового использования из шести слоев марли. После стирки и глажки их можно применять повторно. Первая партия масок 25 марта поступила в сеть губернских аптек.

Наряду с аптечной базой производство многоразовых медицинских масок для нужд лечебных учреждений региона возобновило костромское предприятие "ФЭСТ", специализирующееся на выпуске автомобильных аптечек, швейных и медицинских изделий.

Как рассказал "РГ" руководитель предприятия "ФЭСТ" Владимир Михайлов, вернуться к производству масок производителей подтолкнул дефицит защитных средств, сложившийся в регионе после обострения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

- Технология выпуска масок у нас отработана, мы их производили до 2010 года, а затем перестали, поскольку это стало невыгодно: себестоимость многоразовой марлевой маски составляет 30 рублей, а одноразовой - 80 копеек. В розницу людям было не жалко купить одноразовую маску и за полтора рубля, чтобы сходить в поликлинику. Но после того, как в Китае началась эпидемия, поставки материала для изготовления одноразовых масок оттуда прекратились. Спрос на эти изделия вырос, стоимость одноразовой маски увеличилась до 35 рублей. Сейчас она начала снижаться. Но в условиях эпидемии люди отдают предпочтение многоразовым маскам из хлопка, поскольку натуральный материал благоприятнее для лица, - пояснил Михайлов.

По его словам, сегодня мощности предприятия позволяют шить 15 тысяч медицинских масок в день, при этом спрос по одной только Костроме исчисляется сотнями тысяч штук. В первую очередь масками будут обеспечивать роддом, скорую помощь, больницы, поликлиники и аптечную сеть.