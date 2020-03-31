Приставы начислили столичному лихачу исполнительский сбор в 1,5 млн рублей

Судебные приставы в столице начислили рекордную сумму исполнительского сбора за неоплаченные штрафы ГАИ: столичный житель гражданин С. должен заплатить 1,5 миллиона рублей. Общая же сумма долга составила 4,1 миллиона рублей, из них 2,6 миллиона штрафы за различные нарушения правил дорожного движения. Остальное - по сути наценка. И сумма штрафов, и миллионный размер исполнительского сбора - рекорд для такой категории дел.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, на гражданина С. возбуждено 1781 исполнительное производство.

"На неоднократные вызовы явиться к судебному приставу-исполнителю должник не реагировал, оплату штрафов не производил, местонахождение принадлежащих ему машин скрывал, - рассказывают в ведомстве. - Денежные средства на его счетах в банках отсутствуют. Должник ограничен в выезде из Российской Федерации и в пользовании специальным правом".

Но приставам удалось совместно с дорожно-патрульной службой МВД найти четыре автомобиля, принадлежащих должнику. Машины были арестованы и отправлены на спецстоянку.

"Если оплата задолженности в полном объеме в установленный срок не состоится, машины после оценки будут выставлены на торги для реализации. Средства от продажи пойдут на оплату штрафов и исполнительского сбора", - рассказывают в службе судебных приставов.

Напомним, исполнительский сбор составляет семь процентов от суммы долга, но не менее тысячи рублей. Именно поэтому при серийных штрафах за нарушение правил дорожного движения в случае неуплаты набегают значительные суммы. При штрафе в 500-1000 рублей к сумме прибавится еще 1000 рублей исполнительского сбора. Придет новый неоплаченный штраф, и к нему тоже добавят тысячу.