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31.03.2020 01:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И еще раз - учиться

Школьников в Подмосковье обеспечат едой и компьютерами
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)
Подмосковных школьников перевели на дистанционное обучение. И вдруг выяснилось, что не в каждой семье есть компьютеры для полноценной домашней учебы. Обеспечить ими детей должна школа, решили областные власти.

Казалось бы, как такое возможно, чтобы в век информационных технологий дома не было компьютера или ноутбука? Но семьи разные. У кого-то на ноутбук не хватает денег, а кто-то не покупает принципиально, чтобы ребенок не проводил много времени в интернете. Такие родители считают, что смартфона вполне достаточно, ведь и с его помощью можно посмотреть домашнее задание в электронном дневнике или подготовиться к уроку. Но полноценно учиться с телефона не очень удобно, тем более, если карантин может затянуться.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Андрей Воробьев ответил на вопросы, связанные с режимом самоизоляции

"Тем, у кого нет компьютеров, нужно помочь", - распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Компьютер можно взять в школе. Платить за него не нужно, родителям достаточно написать расписку. Тем, кому требуется компьютер, посоветовали обратиться с заявлением к классному руководителю или директору школы. Сделать это можно уже сегодня - разумеется, в электронном виде. Бояться, что ребенок сломает чужой компьютер или начнет проводить в интернете слишком много времени, не стоит - на школьном оборудовании обычно установлена блокировка для всех, не относящихся к учебе сайтах, а также хороший антивирусник.

Компьютер можно взять в школе. Платить за него не нужно, родителям достаточно написать расписку

Со вчерашнего дня в Подмосковье начата и массовая выдача продуктовых наборов для учеников, имеющих право на бесплатное питание в школах. Таких детей в области 480 тысяч. Дистанционное обучение - не повод лишать детей положенного им питания. "Наборы будут выдаваться на территории школ по графику, который через родительские чаты доводится до каждого родителя", - уточнил министр образования области Ирина Каклюгина. Она рассказала, что в наборы входят печенье, молоко, консервы, сезонные фрукты, конфеты и другие продукты, список которых составляли после опросов, проведенных министерством социального развития региона среди родителей многодетных семей. Дети из многодетных семей являются основными получателями этой льготы.

Каклюгина добавила, что количество наборов будет рассчитано, исходя из учебных дней, каникулы в счет не берутся. Кстати, некоторые муниципалитеты не стали ждать 30 марта и начали выдачу продуктовых наборов раньше. В частности, многодетные семьи из Клина свои продукты уже получили.

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