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31.03.2020 10:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин отменил взносы за капремонт до 30 июня

Текст: Любовь Проценко
Еще два решения после введения в столице режима самоизоляции для всех москвичей принял мэр Сергей Собянин.
Так сейчас выглядит бывший черный ход для прислуги в доме на Чистопрудном бульваре. Фото: Александр Корольков/ РГ Так сейчас выглядит бывший черный ход для прислуги в доме на Чистопрудном бульваре. Фото: Александр Корольков/ РГ
Так сейчас выглядит бывший черный ход для прислуги в доме на Чистопрудном бульваре. Фото: Александр Корольков/ РГ

Первое - это освобождение на 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственников жилья от уплаты взносов на капитальный ремонт. Работы в многоквартирных домах, где они уже начаты, будут завершены, а новые пока откладываются.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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Такое решение, пишет мэр в своем блоге, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

И второе решение - в целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве, напоминает глава города, временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.

Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу - до особого распоряжения.

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