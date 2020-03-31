Собянин отменил взносы за капремонт до 30 июня

Так сейчас выглядит бывший черный ход для прислуги в доме на Чистопрудном бульваре. Фото: Александр Корольков/ РГ

Первое - это освобождение на 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственников жилья от уплаты взносов на капитальный ремонт. Работы в многоквартирных домах, где они уже начаты, будут завершены, а новые пока откладываются.

Такое решение, пишет мэр в своем блоге, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

И второе решение - в целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве, напоминает глава города, временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.

На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.

Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу - до особого распоряжения.