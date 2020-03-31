Столичные власти ответили на первые вопросы о самоизоляции

Если в магазин будут пускать определенное количество людей, как организовать, чтобы не было толкучки у дверей?
Эту задачу необходимо решить самим магазинам. Они должны сделать внутри помещения разметку, чтобы людям было проще выдерживать безопасную дистанцию в 1,5 метра - во многих супермаркетах такие отметки уже появились у касс. Площадки для ожидания входа в магазин тоже нужно организовать так, чтобы людям не было тесно.
Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?
В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе. Как обычно, работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают и службы жизнеобеспечения - коммунальщики, полиция, медики и другие.
Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?
Нет, транспорт работает как обычно. Нет ограничений и для личных, служебных и специальных автомобилей.
Куда обращаться за получением спецпропуска? Кому могут дать, а кому отказать? Как доказать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье и у него нет прописки?
На эти и другие вопросы ответит регламентирующий акт правительства Москвы, его опубликуют на портале mos.ru. В нем будут подробно прописаны порядок введения режима спецпропусков и другие нюансы.
Можно ли передвигаться на такси? Будут ли как-то регулироваться цены на такси?
Такси продолжат работать в обычном режиме. Цены дополнительно регулироваться не будут. Но поехать в гости на такси нельзя - можно выезжать только к врачу, в магазин или на работу, если вы обязаны на нее ходить. От любых поездок по несрочным делам лучше отказаться - это вопрос здоровья.
Нужно ходить с паспортом?
Граждане России обязаны носить с собой документ, подтверждающий личность.
До какого числа действует карантин?
Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Можно ли приезжать в город?
Да. Также можно выехать из Москвы и вернуться.
Нужно показать ребенка врачу в поликлинике, чтобы понять, какое состояние после лечения (отит). Меня оштрафуют?
Нет, для получения медицинской помощи можно перемещаться по городу.
Имею ли я право выходить на пробежку при условии, что я не контактирую с другими людьми? Вокруг дома просто бегать одному можно?
Нет, для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нужно соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в экстренных случаях. Поэтому пробежки, занятия спортом на площадках у дома, прогулки с ребенком в коляске - под запретом.
Как будут работать поликлиники?
В обычном режиме.
Как будут производиться выплаты по безработице?
Если вы состоите на бирже труда, новые выплаты будут назначены автоматически. Те, кто встанет на учет в период режима самоизоляции либо в течение 30 календарных дней со дня его прекращения, тоже смогут претендовать на выплату пособия. При этом получить его может только житель Москвы.
Что с плановыми операциями пациентов с онкологическими заболеваниями?
Решение о проведении плановых операций принимает лечащий врач - только он может определить, действительно ли стоит проводить вмешательство во время повышенной опасности заражения коронавирусом.
После введения дополнительных ограничительных губернатору Московской области Андрею Воробьеву в соцсетях пришло несколько сотен сообщений - жители спрашивали, как в новых условиях решать бытовые вопросы. Глава региона ответил на самые частые из них.
Кто имеет право на новое пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, которое ввели в Подмосковье с 1 апреля?
"Те, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса", - объяснил Андрей Воробьев. Но претендент на выплату должен отработать не менее 60 дней в этом году, не важно с записью в трудовой книжке или по договору.
Где взять пропуск на передвижение по области, если человек продолжает работать?
"Никаких пропусков не нужно, въезд в область и выезд из нее не закрыты. На работу, отвести продукты родственникам, в банк или налоговую инспекцию можно ехать просто так", - утверждает глава региона. Правда, советует подумать, прежде чем выдвигаться в путь: насколько необходима эта поездка и нельзя ли ее заменить дистанционной услугой или помощью служб доставки?
А если мы живем не по прописке, она в другом муниципалитете или вообще в Москве, будут ли с этим проблемы?
"Никаких проблем, - уверяет губернатор. - Где удобно, там и живите. Главное, как можно меньше выходить на улицу".
Подготовила Ирина Рыбникова