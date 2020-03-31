Столичные власти ответили на первые вопросы о самоизоляции

Столичный регион 30 марта прожил первый день в режиме самоизоляции, когда на улицу можно выходить только в крайних случаях. Понятно, что у горожан и жителей Подмосковья возникло много вопросов, на которые власти оперативно ответили. Приводим ответы на самые важные из прозвучавших.

Если в магазин будут пускать определенное количество людей, как организовать, чтобы не было толкучки у дверей?

Эту задачу необходимо решить самим магазинам. Они должны сделать внутри помещения разметку, чтобы людям было проще выдерживать безопасную дистанцию в 1,5 метра - во многих супермаркетах такие отметки уже появились у касс. Площадки для ожидания входа в магазин тоже нужно организовать так, чтобы людям не было тесно.

Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?

В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе. Как обычно, работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают и службы жизнеобеспечения - коммунальщики, полиция, медики и другие.

Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?

Нет, транспорт работает как обычно. Нет ограничений и для личных, служебных и специальных автомобилей.

Куда обращаться за получением спецпропуска? Кому могут дать, а кому отказать? Как доказать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье и у него нет прописки?

На эти и другие вопросы ответит регламентирующий акт правительства Москвы, его опубликуют на портале mos.ru. В нем будут подробно прописаны порядок введения режима спецпропусков и другие нюансы.

Можно ли передвигаться на такси? Будут ли как-то регулироваться цены на такси?

Такси продолжат работать в обычном режиме. Цены дополнительно регулироваться не будут. Но поехать в гости на такси нельзя - можно выезжать только к врачу, в магазин или на работу, если вы обязаны на нее ходить. От любых поездок по несрочным делам лучше отказаться - это вопрос здоровья.

Нужно ходить с паспортом?

Граждане России обязаны носить с собой документ, подтверждающий личность.

До какого числа действует карантин?

Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Транспорт работает как обычно. Нет ограничений и для личных авто

Можно ли приезжать в город?

Да. Также можно выехать из Москвы и вернуться.

Нужно показать ребенка врачу в поликлинике, чтобы понять, какое состояние после лечения (отит). Меня оштрафуют?

Нет, для получения медицинской помощи можно перемещаться по городу.

Имею ли я право выходить на пробежку при условии, что я не контактирую с другими людьми? Вокруг дома просто бегать одному можно?

Нет, для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нужно соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в экстренных случаях. Поэтому пробежки, занятия спортом на площадках у дома, прогулки с ребенком в коляске - под запретом.

Как будут работать поликлиники?

В обычном режиме.

Как будут производиться выплаты по безработице?

Если вы состоите на бирже труда, новые выплаты будут назначены автоматически. Те, кто встанет на учет в период режима самоизоляции либо в течение 30 календарных дней со дня его прекращения, тоже смогут претендовать на выплату пособия. При этом получить его может только житель Москвы.

Что с плановыми операциями пациентов с онкологическими заболеваниями?

Решение о проведении плановых операций принимает лечащий врач - только он может определить, действительно ли стоит проводить вмешательство во время повышенной опасности заражения коронавирусом.

Тем временем

После введения дополнительных ограничительных губернатору Московской области Андрею Воробьеву в соцсетях пришло несколько сотен сообщений - жители спрашивали, как в новых условиях решать бытовые вопросы. Глава региона ответил на самые частые из них.

Кто имеет право на новое пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, которое ввели в Подмосковье с 1 апреля?

"Те, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса", - объяснил Андрей Воробьев. Но претендент на выплату должен отработать не менее 60 дней в этом году, не важно с записью в трудовой книжке или по договору.

Где взять пропуск на передвижение по области, если человек продолжает работать?

"Никаких пропусков не нужно, въезд в область и выезд из нее не закрыты. На работу, отвести продукты родственникам, в банк или налоговую инспекцию можно ехать просто так", - утверждает глава региона. Правда, советует подумать, прежде чем выдвигаться в путь: насколько необходима эта поездка и нельзя ли ее заменить дистанционной услугой или помощью служб доставки?

А если мы живем не по прописке, она в другом муниципалитете или вообще в Москве, будут ли с этим проблемы?

"Никаких проблем, - уверяет губернатор. - Где удобно, там и живите. Главное, как можно меньше выходить на улицу".

Подготовила Ирина Рыбникова