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31.03.2020 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У пассажира московского метро украли собаку

Необычная кража произошла в столичной подземке. У 31-летнего пассажира метро Станислава в пустом вагоне украли собаку - крохотного той-терьера. В тот момент, когда хозяин уснул, облокотившись на поручень, животное пропало. Не оказалось под рукой и телефона - его взяли вместе с питомцем.

- 28 марта на горячую линию обратился житель города Москвы, сообщивший о пропаже его собаки и мобильного телефона во время поездки в Московском метрополитене, - передает kp.ru слова представителя столичной полиции.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств кражи.

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