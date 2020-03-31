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31.03.2020 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Управляющие компании Москвы могут получить лицензии дистанционно

Текст: Ирина Огилько

Лицензионная комиссия в Москве настоящее время дистанционно рассматривает заявки от управляющих компаний на получение лицензии. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, что Петр Павлович является председателем этой лицензионной комиссии.

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"Работа по выдаче лицензий управляющим компаниям на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами не приостанавливалась и проводится в полном объеме. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве лицензионная комиссия рассматривает такие заявки дистанционно", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что государственная услуга предоставления лицензии осуществляется в электронном виде. Подать документы можно на портале мэра и правительства Москвы - для этого в разделе "Услуги" (во вкладке "Бизнес") необходимо выбрать "Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".

"Сервисом можно воспользоваться для получения лицензии, переоформления, выдачи дубликата, копии, а также прекращения действия лицензии и для предоставления сведений в виде выписки из реестра. Услуга доступна как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей", - уточнил заммэра.

Также юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на управление многоквартирными домами в Москве, объединения собственников жилья могут в электронном виде подать заявление в Мосжилинспекцию о внесении изменений в реестр лицензий.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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