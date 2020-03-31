В Смоленске арестована крупная партия нелегального табака

Смоленская полиция возбудила уголовное дело против 49-летнего местного жителя. Его подозревают в сбыте товаров без обязательной маркировки в крупном размере (часть 5 статьи 171.1 УК РФ).

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД изъяли в нескольких торговых точках города около 7400 пачек сигарет семи марок на общую сумму порядка 250 тысяч рублей.

- Установлено, что подозреваемый в нарушение действующего законодательства Российской Федерации продавал сигареты без маркировки, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Контрафактная продукция изъята, на время следствия с подозреваемого взята подписка о невыезде.