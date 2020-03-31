В Тульской области столкнулись сорок машин

В Тульской области на трассе М-2 "Крым" произошло несколько аварий с общим участием сорока автомобилей. В настоящее время движение по трассе восстановлено, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

Затор из машин образовался на 127-128 километре трассы М-2, примерно в двадцати километрах после пересечения границы Московской и Тульской областей. Первая авария произошла колов 10.05. Все столкнувшиеся машины ехали по направлению из Москвы на юг.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. В настоящее время на месте работают экипажи ДПС, полицейские готовы при необходимости оказать помощь.Подробности происшедшего выясняются.

С утра в регионе сильный снегопад, вероятно, погода стала причиной массовой аварии. К тому же многие водители уже успели сменить "зимнюю" резину на "летнюю". УГИБДД обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями, особенно тем, кто уже перешел на "летний режим".