Зачем в Курске создают частный промтехнопарк

Заявления о несостоятельности ряда российских технопарков, пустующих в ожидании потенциальных резидентов, поставили под сомнение саму идею создания таких промышленных площадок. Как правило, скептики-эксперты заостряют внимание на колоссальных вложениях бюджетных средств в инженерную и дорожную инфраструктуру, широком спектре налоговых преференций для предпринимателей, желающих открыть производство на базе промпарка, и, как следствие, выпадающих доходах казны. Они делают опрометчивый вывод: созданные для роста инвестиционной привлекательности площадки не оправдывают себя. Этот тезис в корне опровергают в Курской области. Здесь инвестировать средства в промтехнопарк намерен один из ведущих предпринимателей региона, а областные власти помогут с инфраструктурой для промышленной площадки.

Частный промтехнопарк будет создан рядом с территорией курского предприятия "Совтест АТЕ" по инициативе его генерального директора Игоря Маркова. Компания уже почти тридцать лет занимается оснащением предприятий России и СНГ современным оборудованием для производства и тестирования радиоэлектроники и электротехнических изделий, выигрывая в непростой конкуренции с зарубежными производителями. Пять тысяч квадратных метров станут площадкой для объединения "Совтест АТЕ" и нескольких смежных производств.

Процесс создания частного промтехнопарка небыстрый. Первые два года - самые важные - уйдут на подготовку площадки для будущих производств и инфраструктуры. Следующий этап, по словам Игоря Маркова, займет пять лет.

- Это уже время развития, выпуска продукции, создания рабочих мест, появления новых резидентов, - отмечает он.

Финансовые учреждения смогут предложить предпринимателям льготное кредитование, не сомневаясь в надежности заемщиков

К слову, кадры для промтехнопарка готовят ведущие курские вузы. Факультеты, где учатся будущие IT-специалисты, стали объектом пристального внимания как компании "Совтест АТЕ", так и потенциальных резидентов. Эта площадка, в принципе, должна стать локомотивом инновационного сектора региональной экономики: ведь, помимо высокотехнологичных рабочих мест, которые уже стремится занять талантливая молодежь, промтехнопарк создаст предпосылки для появления новых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Финансовые учреждения смогут предложить предпринимателям льготное кредитование, не сомневаясь в надежности заемщиков. Ведь в частный промтехнопарк несостоятельные предприниматели не войдут. Региональные власти тоже помогут создателям площадки и потенциальным резидентам.

Председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов подчеркивает: компания-инвестор подготовит место для других резидентов, где они смогут создать высокотехнологичные производства. Но это не все.

- Они получат возможность пользоваться дорогостоящими станками, которые отдельный предприниматель не в состоянии приобрести, - поясняет Михаил Аксенов.

Таким образом, промтехнопарк станет основой не только для роста новых производств, но и кооперации в промышленности, что происходит не так часто.

К тому же администрация Курской области работает над нормативно-правовой базой для того, чтобы регион смог претендовать на субсидии из федерального бюджета. Есть возможность получить до 500 миллионов рублей на один промышленный технопарк на условиях софинансирования.

Выгода для региона очевидна - никакой утечки мозгов плюс привлечение инвестиций.

Прямая речь

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

Промтехнопарк - это не просто сдача цехов в аренду, это объединение, промышленная кооперация внутри технопарка. Он должен стать комфортной средой для развития наукоемких производств. Предпринимателям проще вместе выходить на рынок, решать административные вопросы. В этом и смысл синергии.