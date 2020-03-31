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Текст:   Ирина Рыбникова 
10:17 31.03.2020

Жителей Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое на три месяца освобождает всех жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт.

- Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги остались в семье, - отметил глава региона. Плату перестанут брать с 1 апреля.

Воробьев также добавил, что в Подмосковье - самая большая в стране программа капитального ремонта многоквартирных домов. В нее включены более 44 тысячи зданий. "Поэтому для региона трехмесячный мораторий - весьма важный шаг", - подчеркнул губернатор.

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