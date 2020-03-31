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31.03.2020 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Автопарк правительства Приамурья передан больницам и волонтерам

Текст: Татьяна Дмитракова
С 31 марта автопарк областного правительства передан в распоряжение больниц и волонтеров.

- Это сделано по поручению губернатора Василия Орлова, - сообщил руководитель аппарата губернатора области и Правительства области Андрей Дюмин. - Медицинские организации и добровольцы по заявкам получат необходимое количество автомобилей в круглосуточное распоряжение и на срок, пока машины будут необходимы.

Одной из первых транспорт получила третья городская поликлиника Благовещенска.

- Мы сделали заявку в правительство области о выделении нам автомобилей. Машины необходимы для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам. Сейчас количество вызовов увеличилось, и своими силами мы уже не справлялись, - пояснила и. о. заместителя главного врача по лечебной части поликлиники №3 Ольга Чепчурова.

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Как пояснили в правительстве Амурской области, оно располагает как легковыми машинами, так и микроавтобусами. Количество выделяемых автомобилей зависит от потребности, которая ежедневно меняется. Так на 1 апреля медики запросили девять авто.

- Вчера у нас было десять вызовов, а завтра может быть и сто, - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук. - До сегодняшнего дня волонтеры на вызовы ездили на такси. Теперь, когда у нас свой транспорт, выполнять заявки будет проще и быстрее.

Напоминаем, что волонтерский штаб оказывает посильную помощь амурчанам в возрасте старше 65 лет и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в группу риска из-за распространения нового заболевания COVID-2019. Кроме того, добровольцы помогают людям, находящимся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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- Мобилизация всех сил и возможностей сегодня особенно важна. В сложившейся ситуации огромный объем работы медики выполняют на выезде. Автопарк, который предусмотрен в лечебных учреждениях, рассчитан на обычную нагрузку, но сейчас она возросла в десятки раз. Наши медицинские организации мобилизовали максимальное количество специалистов, но, если бригады будут ждать своей очереди на машину, мы не сможем оперативно реагировать на потребности людей. На помощь амурчанам абсолютно бескорыстно приходят и волонтеры. Поэтому я принял решение предоставить автопарк правительства не только медикам, но и добровольцам, - прокомментировал Василий Орлов.

Все расходы по содержанию автомобилей - затраты на ГСМ, ремонт (если потребуется), дезинфекцию, зарплаты водителей - берет на себя правительство Амурской области.

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