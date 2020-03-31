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31.03.2020 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке за мошенничество и кражи будут судить бывшего полицейского

Текст: Артем Красиков

В Петропавловске-Камчатском передано в суд уголовное дело о кражах и мошенничестве (статьи 158 и 159 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника полиции.

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По данным краевого следственного управления СК РФ, обвиняемый еще в 2016 году, будучи сотрудником УФСИН по Сахалинской области, общался с иностранкой по интернету и выманил у нее более двух миллионов рублей. Он обещал ей скорую свадьбу, а также рассказывал о якобы больных родственниках.

Став участковым на Камчатке, он получил более 200 тысяч рублей, оформив кредит на посторонних людей, используя для этого доступ к персональным данным.

В декабре 2018 года мошенник украл телефон из квартиры умершего человека, а также при помощи смартфона снял деньги с его банковской карты.

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