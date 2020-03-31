МЧС и Рослесхоз усиливают противопожарные меры. Помимо прочего обеспокоенность ведомств вызывают возможные, так сказать, побочные последствия наступившей нерабочей недели, когда у россиян появилось больше свободного времени для походов в лес и работ на дачах. К сожалению, выросло число пожаров из-за разведения костров, сжигания мусора и палов травы.

Согласно статистике, которую приводит пресс-служба Рослесхоза, только 10 процентов лесных пожаров обусловлены природными факторами, а 90 процентов их возникает по вине человека - от костров, брошенной горящей спички, непотушенных окурков. Сейчас ,по данным МЧС, зафиксировано почти 35 тысяч пожаров на открытых территориях. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост количества этих пожаров составляет порядка 21 процента. На сегодняшний день продолжается тушение природных пожаров в трех субъектах Дальневосточного федерального округа на площади более 4 гектаров.

Именно поэтому и было принято решение активизировать меры по борьбе с пожарами. В частности, МЧС начало рейды, во время которых родителей просят не оставлять детей без внимания.

- Например, во время рейда в Чите было установлено, что в одном из домовладений произошел пожар по вине ребенка, играющего со спичками во дворе. Из-за порывистого ветра загоревшаяся сухая трава стала причиной возгорания дворовых построек, - приводит типичный пример пресс-служба МЧС.