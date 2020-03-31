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31.03.2020 07:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Благовещенске временно откроют российско-китайскую границу

Текст: Александр Ярошенко

На погранпереходе Благовещенск-Хэйхэ дважды откроют временные коридоры для возвращения из Китая в Россию соотечественников. Граждане Поднебесной, в свою очередь, смогут вернуться на родину.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Переход будет работать 1 и 3 апреля. Коридор открывается в 14.00, а последние автобусы с территории РФ и КНР отправят в 16.30",- говорится в официальном сообщении правительства Амурской области.

Всем, кто будет прибывать в Россию, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов на коронавирусную инфекцию, предстоит обязательный двухнедельный карантин.

Перейти границу люди также смогут 6, 8 и 10 апреля.

Временные коридоры между Благовещенском и Хэйхэ работают с конца января этого года. За это время в областную столицу вернулись 646 россиян и 71 гражданин КНР с видом на жительство. В китайскую провинцию выехало 882 человека.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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