В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции

В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ главы республики Айсена Николаева был опубликован на официальном информационном портале РС(Я) 30 марта за несколько минут до полуночи. С этого момента жители включенных в документ городов и районов не должны покидать своих домов без крайней необходимости. К таким случаям относятся необходимость покинуть дом при угрозе жизни или здоровью, выход на работу (для тех, кто обязан работать), выход в ближайший магазин, вынос мусора и выгул домашних животных в пределах 100 метров от жилища.

Гражданам рекомендовано не приближаться друг к другу ближе полутора метров. Организациям, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, предстоит обеспечить соблюдение социального дистанцирования - нанести соответствующую разметку и установить специальный режим доступа и нахождения посетителей.

С момента опубликования указа и до 6 апреля в перечисленных районах и населенных пунктах запрещена продажа алкоголя.

Энергетикам рекомендовано обеспечить досрочное подключение к электричеству дачных домов, поскольку многие горожане хотели бы на этот период выехать на дачи.

Айсен Николаев отметил, почему усиление мер коснулось именно перечисленных муниципальных образований:

- Эти города и районы являются воротами в республику, и здесь или уже есть болезнь, или существует самый высокий риск ее проникновения, - сказал он.

Во всех других районах Якутии продолжает действовать режим повышенной готовности.