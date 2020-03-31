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31.03.2020 05:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае трех больных коронавирусом перевели из реанимации

Текст: Дина Непомнящая

Состояние трех пациентов из Хабаровского края, больных коронавирусной инфекцией улучшилось. Из реанимационного отделения их перевели в отделение по основному заболеванию, сообщили в региональном минздраве.

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"В дальнейших мероприятиях интенсивной терапии они не нуждаются", - написали представители министерства на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее один из этих людей находился в стабильно тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

Всего в крае, по-прежнему, семь заболевших. Все они проходят лечение в Хабаровском инфекционном госпитале. Еще шесть пациентов находятся там с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в изолятор помещены 13 человек, контактировавших с зараженными. Признаков заболевания у них пока нет.

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По состоянию на 31 марта в Хабаровском крае в инфекционном госпитале находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. ⠀ На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. 3 пациентов с COVID-19, ранее находившихся в реанимационном отделении, в дальнейших мероприятиях интенсивной терапии не нуждаются. Продолжают лечение в отделении по основному заболеванию. ⠀ Также в инфекционном госпитале находятся 6 пациентов с подозрением на короновирусную инфекцию (за сутки у двух пациентов подозрение исключено, выписаны домой с выздоровлением). ⠀ 29 больных с внебольничными пневмониями (движение за сутки: выбыло с выздоровлением 8, поступило 4). ⠀ Также за сутки выписано 9 человек с ОРВИ, состоит 19. ⠀ В реанимации 3 пациентов с пневмониями иной этиологии, не связанные с короновирусной инфекцией. ⠀ В изоляторе находятся 13 человек из числа близких контактов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid_19

Публикация от Минздрав Хабаровского края (@minzdrav_27)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Распространение коронавируса COVID-19

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