В Хабаровском крае трех больных коронавирусом перевели из реанимации

Состояние трех пациентов из Хабаровского края, больных коронавирусной инфекцией улучшилось. Из реанимационного отделения их перевели в отделение по основному заболеванию, сообщили в региональном минздраве.

"В дальнейших мероприятиях интенсивной терапии они не нуждаются", - написали представители министерства на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее один из этих людей находился в стабильно тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

Всего в крае, по-прежнему, семь заболевших. Все они проходят лечение в Хабаровском инфекционном госпитале. Еще шесть пациентов находятся там с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в изолятор помещены 13 человек, контактировавших с зараженными. Признаков заболевания у них пока нет.