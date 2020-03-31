В Якутске выпишут первого выздоровевшего от коронавируса

Во вторник в Якутске из стационара выписывают первого выздоровевшего от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом во время видео-конференции городского оперативного штаба заявил главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

"Первый случай выздоровления больного коронавирусной инфекцией в Якутии - результат успешной работы наших врачей", - отметил Николай Васильев.

Днем ранее министр здравоохранения Якутии Елена Борисова рассказала, что отрицательные результаты анализов после лечения показаны еще у нескольких заболевших. Николай Васильев уточнил, что выздоровевшими признаны шесть человек, пятеро будут выписаны чуть позже.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Якутске был официально подтвержден 19 марта. Всего с этого времени в инфекционное отделение республиканской больницы были помещены 15 человек. На лечение первых выздоровевших ушло менее двух недель.