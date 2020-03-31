В Южно-Сахалинске из-за коронавируса начали дезинфицировать подъезды

Внеплановую уборку в подъездах Южно-Сахалинска с применением дезинфицирующих средств поручил провести мэр города Сергей Надсадин на заседании штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В первую очередь обработку пройдут помещения общего пользования в тех домах, где живут граждане, находящиеся в самоизоляции. Постепенно должны быть обработаны все подъезды в городе.

Для проведения дезинфекции управляющие компании передали безопасные для здоровья хлорсодержащие средства, разрешенные к массовому применению, а также перчатки и маски для работников, которые будут осуществлять уборку.

На сайте мэрии Южно-Сахалинска отмечается, что такая обработка пройдет исключительно в подъездах. В квартиры граждан, вопреки сообщениям, которые уже стали распространяться в социальных сетях и мессенджерах, специалисты заходить не будут.