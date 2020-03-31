В Приморье ввели режим полной самоизоляции

Приморский край стал еще одним регионом, где власти пошли на введение дополнительных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. По решению оперативного штаба во вторник, 31 марта, в крае введен режим полной самоизоляции, сообщает официальный сайт краевого правительства.

Помимо ограничений, которые были введены раньше, на проведение развлекательных, культурных, спортивных мероприятий, приостановки работы кафе, ресторанов, спортклубов, кинотеатров, театров и других, теперь решено приостановить работу салонов красоты, СПА-центров, пансионатов, домов отдыха, санаториев.

Жителям Приморья следует оставаться дома, за исключением отдельных случаев. Можно выходить на улицу, если требуется экстренная медицинская помощь, нужно идти на работу, сходить в магазин, выгулять собаку, вынести мусор.

В общественных местах предписывается держаться от других людей на расстоянии 1,5 метра.

Действие режима продлится до особого распоряжения.