Жителей Колымы обязали сидеть дома из-за коронавируса

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о дополнительных ограничительных мерах для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно ему, местные жители должны оставаться дома с 31 марта по 5 апреля.

Покидать квартиры можно лишь для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший магазин, выноса мусора, а также, чтобы выгулять собаку. В последнем случае нельзя отходить от дома дальше, чем на сто метров.

Кроме того, в помещениях до 50 квадратных метров должны находиться не более пяти человек, до 100 "квадратов" - не более десяти, до 200 - не 25, свыше 500 квадратных метров - не более 50. К тому же, прибывающие в регион люди обязаны 14 дней находиться в самоизоляции.

Пока на Колыме не зарегистрировано ни одного заразившегося COVID-19. Тем временем в России официально подтверждено 1836 случаев заболевания, девять человек скончались.