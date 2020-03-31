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31.03.2020 06:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Приамурья начнут бесплатно тестировать на коронавирус

Текст: Александр Ярошенко

С 1 апреля начнется бесплатное тестирование жителей Приамурья на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова.

Фото: iStock
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"Мы приступаем к проверке здорового населения, у которого нет симптомов. Развернуто три лаборатории и с апреля заработает центр на базе инфекционной больницы, где любой гражданин может бесплатно получить соответствующую оценку своего здоровья", -сказал губернатор.

Ранее COVID-19 был обнаружен у молодой женщины, которая прилетела в Благовещенск из Марокко. У нее заболевание протекает в легкой форме. Всего в области под медицинским наблюдением в связи с пандемией находится 893 человека.

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