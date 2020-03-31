Бизнесмен из города Гай раздал землякам 44 000 медицинских масок

Необычная благотворительная акция прошла на главной площади городка. Необходимые в условиях эпидемии коронавирусной инфекции маски раздавали бесплатно прямо из машины, попутно проводя мини-инструктаж.
В какую сумму обошелся подарок гайчанам, Ильяс Мамедов говорить не стал.
- Это мой вклад в общее дело: вместе мы сможем победить любую напасть, - пояснил предприниматель. - Буду рад, если это поможет гайчанам сохранить здоровье.
По словам собеседника, в первый день акции было роздано несколько сотен масок, за ними сразу выстроилась очередь. Но в условиях карантина это неправильно. Поэтому основную часть масок предприниматель решил распределить по квартирам через управляющие компании и старших по подъездам. Для того чтобы бесплатно забрать маски на всю многоэтажку, нужно обратиться в офис Мамедова - его бизнес связан с утилизацией отходов.
Горожане поступку Ильяса не удивились. Жители Гая хорошо помнят, как несколько лет назад с его легкой руки на здешнем пустыре появилась благоустроенная детская площадка.