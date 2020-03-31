"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани

В Казани компания "Яндекс.Такси" предоставила 30 машин для скорой помощи. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он пояснил, что это позволит снизить нагрузку на медицинские бригады в больницах города.

Ильсур Метшин уточнил, что первую неделю автомобили будут работать бесплатно. А затем, когда отработают взаимодействие между сервисом и медучреждениями, услуги будет оплачивать Минздрав Татарстана.

Напомним, с 30 марта в республике ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома жители могут только, если им требуется экстренная медицинская помощь или существует угроза их здоровью и жизни. Разрешается также выходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных и выносить мусор.