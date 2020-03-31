На самоизоляции семья может сэкономить до шести тысяч в неделю

Самоизоляция и карантин неизбежно сократят траты практически каждой семьи вне зависимости от дохода. Некоторые статьи расходов временно исчезнут из списка.

Но это не так интересно, поскольку жизнь все равно вернется в свое русло. И мы опять начнем ходить в театр, пить капучино в любимой кофейне и ездить на выходные погулять в соседний городок.

Другое дело - пересмотреть свой бюджет сознательно.

10-ый день самоизоляции

Наша семья (мы с мужем и двое дочерей) - не исключение. За минувшие дни я поняла, что идеальный способ тратить осознанно - заказ продуктов на дом (выходить на улицу нам нельзя) по строгому списку, составленному заранее.

Планируя бюджет на карантине, я вспомнила, что в сентябре мы вели учет всех расходов. Муж менял работу, нужно было спрогнозировать, как нам нужно скорректировать потребительские привычки так, чтобы была возможность еще что-то отложить на отпуск.

За тот месяц мы потратили около 25 тысяч на продукты питания, 2600 - на бытовую химию, 600 - на канцтовары, порядка 6000 на бензин (был еще дачный сезон, ездили мы прилично), 400 рублей ушло на школьные экскурсии, 3300 - на одежду, 700 - на кошку (еда и наполнитель), 5200 - на секции старшей дочери, 1100 - на развлечения, 900 - на проезд, 1700 - на лекарства, 800 - на садик, 1900 - на школу (завтраки), 1000 оставили в общепите.

У всех разные траты, кого-то эти цифры удивят, кого-то нет. Каждая семья индивидуальна, более того, от месяца к месяцу расходы выглядят по-разному. Я не упоминаю расходы на коммуналку, очевидно, что здесь больших перемен ждать не стоит. Косметику я в тот месяц, видимо, не покупала и в салоны красоты не ходила - но и в ближайшем будущем все это мне вряд ли понадобится. Была графа "разное", я уже не помню, что туда входило, будем считать, что эти загадочные вещи не понадобятся на карантине и самоизоляции.

Оставляем продукты, бытовую химию, кошку. Надеемся, что лекарства не понадобятся. Что получается? При оптимистичном раскладе мы потенциально сможем сэкономить за месяц почти 23 тысячи. Или до шести тысяч рублей в неделю.

Едем дальше. Планирование покупок. Дважды за неделю на карантине мы заказывали доставку продуктов. Один раз почти на 4,5 тысячи, второй - на 2600. В принципе, второго заказа можно было избежать, но нам нужно было молоко для детей и хлеб, а если заказать меньше, чем на 2000 рублей, доставка будет платной.

Вывод первый - надо лучше планировать список покупок, чтобы не было повода заказать лишнего.

Я решила, что мы будем заказывать реже, если возьмем впрок стерилизованное молоко, которое дольше хранится. Параллельно вернулась к забытой с декретных времен практике выпечки хлеба дома. Если есть хлебопечка - проблема минимизируется. У меня нет, но при определенной сноровке сделать батон к завтраку не проблема.

Если вы привыкли есть много свежей зелени, то и в этом случае есть реальный способ сократить количество покупок. Купленную зелень помыть, нарезать, заморозить, потом добавлять в суп или смузи. На смену зеленому салату придет квашеная капуста, сделанная своими руками: без уксуса и консервантов, одни витамины и клетчатка.

Вывод второй - хорошо спланировать примерное меню на неделю, чтобы покупки стали менее импульсивными. В карантине есть соблазн развлекать себя едой. Обманите эту свою потребность, и вместо того, чтобы заказывать стопку шоколадок, сделайте сладости собственноручно. Будь то полезные сыроедческие конфеты, пятиминутные маффины или гарантированно повышающий настроение торт "Муравейник".

В конечном счете все зависит от привычек каждой семьи. Кто-то будет целыми днями без проблем варить домочадцам пельмени и сосиски и пить чай с вафлями, кто-то вспомнит, что умеет делать греческую мусаку и тирамису. Главное - все спланировать заранее, чтобы не было повода заказать лишнего.

Ну и третий вывод - садиться изучать ассортимент интернет-магазин сытым. Если потом захочется чего-то внезапного, то на этот случай есть доставка из претерпевающих сейчас не лучшие времена кафе и ресторанов. Будет повод немного поддержать предпринимателей.

Берегите себя!

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