Нижегородка предстанет перед судом за отравление школьников

Работницу компании-поставщика обедов в школы Нижнего Новгорода ждет суд за массовое отравления детей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

Расследование показало, в октябре 2019 года обвиняемая работала в пищеблоке школы № 47 и из-за собственной небрежности допустила распространение бактерий группы кишечных палочек на посуду школьной столовой. В результате заболели 36 учащихся 8-13 лет.

Женщина обвиняют по части 1 статьи 236 УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Свою вину она не признала. Дело направлено в суд.