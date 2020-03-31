Оренбургский Центр поддержки экспорта вошел в число лучших в РФ

По итогам 2019 года Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Оренбургской области признан одним из лучших в стране. В рейтинге, опубликованном Российским экспортным центром (РЭЦ), он занял 13-е место. Сумма экспортных контрактов, заключенных предпринимателями региона за этот период при поддержке ЦПЭ, выросла более чем втрое.

При составлении рейтинга учитывался целый комплекс показателей: охват поддержки экспорта, количество "историй успеха", число новых экспортеров, объемы и география поставок.

Об эффективности работы оренбургского центра красноречиво говорят цифры: в 2019-м экспортные контракты при содействии ЦПЭ заключили 72 субъекта малого и среднего предпринимательства области, объем экспорта составил 22,74 миллиона долларов. При этом 17 организаций вошли в число экспортеров впервые.

Для сравнения - годом ранее при поддержке центра 13 компаний заключили 18 экспортных контрактов на общую сумму 6,75 миллиона долларов.

Напомним, что оренбургский ЦПЭ был создан на базе Корпорации развития области в 2017 году. С момента своего создания он оказал господдержку на 33,77 миллиона долларов. В его активе - 128 уникальных контрагентов из 21 страны мира. Обратившись сюда, потенциальный экспортер может рассчитывать на широкий спектр услуг. Помощь оказывается на всех стадиях реализации проекта.

- Это консультации профильных экспертов по внешнеэкономической деятельности, перевод документов на иностранные языки, проведение исследований зарубежных рынков, содействие в стандартизации, сертификации, защите интеллектуальной собственности, поиск потенциальных покупателей, - пояснили в Центре поддержки экспорта Оренбургской области. - Еще одно направление нашей работы - организация международных, реверсных бизнес-миссий, участие в выставках, ярмарках, размещение на международных электронных торговых площадках, проведение образовательных мероприятий в сфере ВЭД. При этом большинство услуг предприниматели могут получить бесплатно.

Среди клиентов ЦПЭ - не только крупные предприятия области, но и начинающие бизнес-структуры, которые лишь мечтают выйти на зарубежный рынок.

Так, в прошлом году в центр обратилась небольшая организация по производству пищевой пленки. Специалистами ЦПЭ были подготовлены каталоги на русском и иностранных языках, оплачено участие в зарубежной выставке в Узбекистане и бизнес-миссии в Азербайджане, где предприятие смогло представить свою продукцию в составе делегации оренбургских деловых кругов. В результате был успешно заключен экспортные контакт на сумму более миллиона рублей.

Справка "РГ"

Основу оренбургского экспорта составляет промышленная, сельскохозяйственная, текстильная продукция. При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Оренбургской области наладили поставки в 21 страну мира. В топ-3 стран-контрагентов по итогам 2019 года вошли Узбекистан, Казахстан и Египет. Среди новых направлений - Южная Корея, Люксембург, Иран, и США.