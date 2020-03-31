Судя по числу уже вынесенных судебных решений, главной проблемой для малого бизнеса являются не административные барьеры и даже не карантин в связи с коронавирусом, а игрушечная свинка Пеппа. Семейство героев популярного мультфильма для самых маленьких, если оценивать по базе данных арбитражных судов, стало причиной не сотен, а тысяч исков от правообладателей к продавцам товара, где использовались мультяшные образы.

В Саратовской области, как и в ряде других регионов, правообладателей свинки Пеппы защищает британская юридическая компания Entertainment One UK Limited. Она же представляет интересы собственников некоторых других товарных знаков, например кинокомпании "Мельница", снимающей сериалы про Фиксиков и Барбоскиных. За последние полтора года компания направила только в Саратовский арбитражный суд 132 (!) иска о защите авторских прав. В основном они предъявлялись индивидуальным предпринимателям, а также нескольким юридическим лицам и двум небольшим торговым сетям. По десяткам дел уже вынесены решения в пользу правообладателей, остальные находятся в процессе рассмотрения.

Несколько отличается от прочих иск к предпринимательнице из Маркса Светлане Кишман. Еще в 2017 году она выступила организатором спектакля в доме культуры "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. В постановке, по мнению истца, были использованы "средства индивидуализации и объекты авторского права из мультипликационного произведения Свинка Пеппа (Peppa Pig)". Проще говоря, мультяшную свинку напоминал один из персонажей спектакля. Нарушение авторских прав подтверждалось сделанной видеозаписью. Сумма исковых требований составляла 50 тысяч рублей, однако суд в марте этого года уменьшил ее в пять раз.

Такое, можно сказать, благоприятное развитие событий для ответчика случай исключительный. В основном суды полностью удовлетворяют заявленные исковые требования, причем значительная часть подобных дел рассматривается в упрощенном порядке.

Правообладателю удобнее и выгоднее наказывать того, кто продал две контрафактные игрушки, а не того, кто произвел такую продукцию или организовал ее поставки в нашу страну

Обычно назначают компенсацию на минимально предусмотренном законом уровне в 10 тысяч рублей. Однако за игрушку или изображение мультяшного персонажа каждого вида компенсация начисляется отдельно: десять тысяч за Пеппу, столько же - за маму Свинку, и за папу Свина, и за каждого их родственника или друга. Таким образом, к одной из саратовских торговых сетей, продающей товары для дома, был предъявлен иск на 140 тысяч рублей. При этом стоимость самого товара обычно в десятки, а иногда и в сотни раз меньше суммы компенсации.

Нередки случаи, когда нарушением авторских прав является изображение мультяшных героев на обложке или упаковке товара. Например, с предпринимательницы из Балакова взыскали компенсацию ущерба в 40 тысяч рублей за изображения "пигов" на коробках наборов для лепки.

Как объясняет патентный поверенный Дмитрий Боровский, в соответствии с Гражданским кодексом за нарушение права на товарный знак можно потребовать компенсацию от десяти тысяч до пяти миллионов рублей или же взыскать двукратную стоимость товара.

- Если речь идет о дешевом товаре, правообладатель, как правило, выбирает фиксированный размер штрафа, - отмечает специалист.

Удобным для собственников товарных знаков является и то, что дела, связанные со взысканием компенсации на небольшую сумму, рассматриваются в упрощенном порядке, без приглашения сторон в суд.

По мнению эксперта, использовав эти обстоятельства, владельцы зарегистрированных прав на персонажей "Свинки Пеппы", "Маши и медведя", "Смешариков" сумели поставить получение дохода от борьбы с контрафактом на поток. Специальные юридические представительства, в том числе региональные, тщательно выискивают даже разовые небольшие нарушения у индивидуальных предпринимателей в торговле. Это гораздо выгодней, чем заниматься юридическим противоборством с производителями игрушек из Китая или крупными компаниями, которые занимаются оптовыми поставками товара. Малый бизнес оказывается в этой цепочке слабым звеном.

К тому же многим представителям малого бизнеса дешевле заплатить компенсацию, чем защищаться в суде. Конечно, впоследствии такой предприниматель в судебном порядке может обратиться с иском к тому, у кого он этот товар приобрел, и попытаться взыскать убытки. Но, как объясняют специалисты, все здесь опять упирается в расходы: судиться с поставщиком - это тоже трата денег, нервотрепка и потеря времени.

Выходом из ситуации мог бы стать недопуск контрафактных товаров на территорию страны. Однако после вступления в Таможенный союз на границах России не предусмотрен строгий контроль за перемещением такого контрафакта. •

Мнение

Дмитрий Боровский, патентный поверенный:

- Случаи, когда предпринимателей привлекают к наказанию за такие нарушения, стали носить настолько массовый характер, что это явно свидетельствуют о пробеле в законодательстве. Закон можно бы откорректировать, например, снизив минимальный размер компенсации до пяти тысяч или даже до тысячи рублей, чтобы наказание было соразмерно нарушению. Очень часто люди нарушают закон случайно, неумышленно, по незнанию.