Саранская школа юных программистов открыла филиалы в 90 городах РФ

В 90 городах России распахнули двери классы сети школ программирования "Софтиум". А стартовал проект в феврале 2017 года на базе бизнес-инкубатора "Молодежный" Республики Мордовия. С тех пор "Софтиум" успел завоевать сердца более 18 000 юных программистов не только в РФ, но и за рубежом: филиалы школы действуют в Беларуси и Казахстане. Секретами успеха поделились учредители компании Никита Сорокин, Тамара Толстоброва и Олег Чернавин.

Популярность проектов в сфере программирования с каждым годом растет. Родители, думая о будущем своих детей, стремятся с юных лет развивать в них навыки, которые позволят им в перспективе стать успешными и востребованными специалистами.

- "Софтиум" - одна из крупнейших в стране сетей, предоставляющих подобного рода услуги, - пояснил руководитель проекта Никита Сорокин. - Ни для кого не секрет, что рынок труда испытывает дефицит IT-кадров. Ежегодная потребность в них - порядка 100 тысяч человек. Взять специалистов порой негде, и это тормозит развитие компаний: кто-то из-за этого не может автоматизировать процессы, а кто-то - расширяться и завоевывать новые ниши. Наши занятия дают возможность ребенку развиваться и приобретать навыки, которые позже ему пригодятся для того, чтобы найти свое место.

В школе действует инклюзивный подход: все ребята получают знания в одной среде и неважно, сколько им лет - шесть или четырнадцать. Оценка полученных знаний происходит после каждого занятия - формируется отчет по каждому ребенку. Родители за успехами своих детей могут следить в личном кабинете, где представлена диаграмма развития.

- Все люди одного возраста - разные, - отмечает программист и технический директор Олег Чернавин. - То, что мы не разделяем детей по возрасту, позволяет нам создавать инклюзивную среду, где каждый чувствует себя комфортно и может проявить себя. Здесь ребятам настолько комфортно, что пропуск занятия расценивается ими как наказание. Разве с обычной школой так бывает? Мы даем детям возможность выбора - от того, чем они хотят сейчас заниматься, до подготовки своего рабочего места под себя.

Одно из правил в "Софтиум" - дети обращаются к ведущим занятий на "ты". По мнению авторов проекта, обращение на "вы" - не признак большего взаимоуважения. Как показала практика, такой подход создает не менее уважительные взаимоотношения, но при этом позволяет всем участникам чувствовать себя на равных.

- В английском языке нет местоимения "вы", но это не мешает проявлять уважение, - отмечает главный методист Тамара Толстоброва. - Еще одна из наших особенностей - ведущие занятий практически все студенты и зачастую не имеют профильного образования. Мы работали с квалифицированными педагогами. Но потом пришли к выводу, что лучшие наставники для детей - увлеченные своим делом люди, при этом они могут быть еще не полными профессионалами. Таким проще доходчиво разъяснить ребенку вещи, которые у профессиональных программистов вызовут затруднение - так как для них это давно сложившийся алгоритм. Наши ведущие сами приходят сюда с горящими глазами и умеют передать эту искорку детям, а это очень важно.

Как подчеркнули руководители проекта, у сети имеется встроенная система по развитию персонала, поэтому в процессе работы ведущие занятий становятся хорошими программистами на уровне, который нужен для работы с детьми. Это позволяет быть всем участникам процесса на одной волне.

- Все программы, в которых занимаются ученики школы, - бесплатные, - говорят создатели "Софтиума". - Это позволяет не бояться пробовать новые направления, так как для родителей это не приносит новых затрат. Кто-то скажет: "А зачем тогда школа - дети могут с ними заниматься и дома?" Тот, кто способен заниматься сам, - занимается. Ведь самое сложное - заставить себя учиться. Нужна мотивация - и мы ее даем. То, что нашу инициативу поддерживают во многих городах, - лучшее свидетельство тому, что наш труд нужен.