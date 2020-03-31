В Чебоксарах отца осудили на пять лет за избиение дочери ремнем

К пяти годам колонии общего режима приговорил суд 33-летнего жителя Чебоксар. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашии, его признали виновным в систематическом истязании шестилетней дочери.

В 2019 году состоянии алкогольного опьянения отец наносил ей побои, в том числе ремнем от дамской сумки. На мужчину в правоохранительные органы пожаловалась дочка его сожительницы. Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время решается вопрос о жизнеустройстве потерпевшей и лишении отца родительских прав.