В Оренбуржье предложили продлить действие льгот для резидентов ТОСЭР

Число резидентов двух действующих в Оренбуржье территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" и "Ясный" достигло 14: недавно здесь начали работу еще две компании. Для того чтобы активнее привлекать бизнес в моногорода, в регионе предложили продлить срок действия налоговых льгот для резидентов.

На днях Минэкономразвития РФ включило в федеральный реестр резидентов ТОСЭР еще две компании. В результате реестр резидентов ТОСЭР "Новотроицк" вырос до шести: в городе стартует проект по производству поддонов для промышленного оборудования. По словам директора компании "Поддон сервис" Евгения Кошкина, предприятие уже готово приступить к работе, заключен договор на поставку сырья из Башкирии. Это позволит создать десятки новых рабочих мест.

Что касается ТОСЭР "Ясный", где до недавних пор действовали семь компаний с льготным статусом, то теперь этот список пополнился предприятием "Эксис". Компания планирует реализовать проект по созданию в моногороде специализированной организации, которая будет предоставлять услуги в области экспертизы и исследований.

Власти обещают инвесторам "зеленую улицу".

- Нужно создавать в Ясном и Новотроицке такие условия, чтобы бизнес сам шел туда, чтобы резидентам было максимально комфортно работать, - заявил руководитель Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - На территории РФ созданы 111 ТОСЭР - и мы должны быть самыми конкурентоспособными, чтобы предприниматели из других регионов страны выбирали именно нас. Безусловно, те преимущества, которые предоставляет территория опережающего развития, зачастую имеют определяющее значение для принятия решения об открытии здесь бизнеса. Так, большой плюс - льготы по социальным отчислениям в пенсионный и страховые фонды, которые предоставляются резидентам в первые годы работы. Поэтому мы должны создавать условия, чтобы эти льготы продолжали действовать и далее. Активно отстаиваем свою позицию и в Москве: выступаем за то, чтобы эти меры можно было пролонгировать. Мы бьемся за наших резидентов, хотим, чтобы их было как можно больше.

Кроме того, сейчас в Оренбуржье ведется работа по созданию трех индустриальных технопарков. На эти цели будет привлечено более миллиарда рублей федеральных средств в рамках нацпроекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства".