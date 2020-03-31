В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом

Во вторник в Пензе скончался 75-летний местный житель, у которого ранее подтвердился коронавирус. Он был госпитализирован в местную больницу.

Эту информацию подтвердили в правительстве Пензенской области.

- Причина смерти уточняется. Пациент имел многочисленные хронические заболевания, - уточнила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

По оперативным данным регионального штаба на 31 март в Пензенской области зафиксировано 12 случаев COVID-19. Их возраст от 31 до 81 года. Большинство заболевших - из контактной группы второй пациентки, которая была госпитализирована 24 марта.

Под наблюдением в регионе находятся 4112 человека. С момента выявления первого пациента проведено 3728 тестов.

Первый заболевший коронавирусом в Пензе был выявлен 15 марта, это 53-летняя женщина. В ее окружении заболевших больше не было. Сейчас первая пациентка готовится к выписке из больницы.