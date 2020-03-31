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31.03.2020 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми прохожие задержали налетчика, напавшего с ножом на пенсионерку

Текст: Алексей Трапезников

Неравнодушные пермяки вступились за пожилую женщину, на которую напал злоумышленник с ножом. Ранее пенсионерка сняла в банкомате 20 тысяч рублей и направилась в сторону дома.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел днем на улице Карпинского. Подозреваемый, угрожая ножом, похитил у 70-летней пенсионерки деньги и попытался скрыться.

Потерпевшая громко закричала, ее призыв на помощь услышал сотрудник МЧС Сергей Носов, который проезжал мимо на автомобиле и увидел нападение. Сергею пришел на помощь еще один прохожий. Вместе они повалили налетчика на землю и обезвредили его.

Нападавшим оказался 39-летний ранее судимый житель Перми. В настоящее время он заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи № 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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