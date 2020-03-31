В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался вечером во вторник, 31 марта, в Перми. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По данным ведомства, это мужчина, у которого были хронические заболевания.

"У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего...", - приводит РИА Новости сообщение штаба.

Возраст скончавшегося пациента не называется.

Ранее, во вторник утром, в региональном минздраве сообщили, что в регионе выявлено 13 случаев COVID-19. При этом один из пациентов пребывал в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Вечером в регионе был введен режим полной изоляции.

По официальным данным на вторник, в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.