В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав

В Пермском крае был объявлен в розыск житель города Соликамска, который долгое время уклонялся от выплаты долга в размере 25 тысяч рублей. Разыскать его удалось необычным образом.

- Сотрудница ФССП обнаружила аккаунт должника в одной из социальных сетей и постаралась с ним познакомиться. Переписка длилась два месяца, при этом должник не подозревал о том, что общается с ним судебный пристав, ведь место своей работы девушка в сети не афишировала. Закончилось общение свиданием, где знакомая из социальной сети в первыми минуты разговора предъявила удостоверение сотрудника ФССП и предупредила гражданина об уголовной ответственности.

Произошедшее сильно повлияло на любителя виртуальных знакомств. Он перестал скрываться от сотрудников ФССП и в скором времени начал погашать свой долг.