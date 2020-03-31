В Удмуртии ввели режим самоизоляции с 18.00 31 марта. Такое распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Квартиру жителям региона можно покидать при обращении за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для покупки товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе ста метров от дома.

В общественных местах и транспорте людей просят соблюдать социальную дистанцию.

Особое внимание в режиме изоляции просят уделить лицам с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и беременным женщинам.

- В отношении данных категорий граждан органам государственной власти и муниципального управления, подведомственным учреждениям, МУПам ГУПам и иным организациям с госучастием обеспечить домашний режим самоизоляции с сохранением заработной платы. Руководителям частных компаний и некоммерческих организаций настоятельно рекомендую с особым вниманием отнестись к данным категориям граждан и при возможности также обеспечить им домашний режим самоизоляции, - сказал Бречалов.

Также в Удмуртии приостановят действие льготных и бесплатных проездных, кроме тех, что нужны, чтобы добраться до места лечения и обратно. Меры вводят с 1 по 5 апреля.