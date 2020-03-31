Кировская область присоединилась к режиму самоизоляции

Кировская область, как и многие другие регионы РФ, вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в правительстве региона.

По 5 апреля на территории региона будет действовать режим самоизоляции. В эти дни кировчанам запрещается покидать места проживания.

Исключение составят обращения за экстренной медицинской помощью и следование к месту работы или магазину. Также можно выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и покидать квартиру чтобы вынести бытовой мусор в контейнер.

Работающие организации и органы власти в своих зданиях должны нанести специальную разметку или установить специальный режим допуска для дистанцирования посетителей.