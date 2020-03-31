В России 26 регионов ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса. Гражданам разрешается покидать дома только, чтобы сходить за продуктами или лекарствами, выгулять домашних животных или выкинуть мусор, а также для поездки на работу в случае необходимости.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал губернаторов обратить внимание на последние меры, предпринятые в столичном регионе для борьбы с коронавирусом, и проработать возможность их введения у себя. "Сейчас наша основная задача - работать на опережение, минимизировать распространение вируса", - подчеркнул премьер.

По данным на 30 марта, российские медики выполнили 343,5 тысячи тестов на коронавирус. Общее количество заболевших в стране - 1836 человек в 71 регионе.